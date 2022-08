Imperia: ciclista investito in via Scarincio portato in Ospedale

Questa mattina, in via Scarincio, a Imperia, un ciclista è stato investito. L'uomo è stato soccorso da alcuni passanti e sembra che non abbia riportato ferite gravi. Sul posto è intervenuto il personale della croce bianca che ha proceduto al trasporto del ferito all'Ospedale di Imperia per cure e accertamenti. Sul posto e intervenuto l' assessore Gagliano.