Frana si distacca tra Limone Piemonte e Casterino. Sei persone bloccate, soccorsi in corso

Una frana si è distaccata lungo il sentiero che collega il comune di Limone Piemonte con Casterino, comune in territorio francese.

Il fronte temporalesco si è abbattuto violentemente su quella zona e ha di fatto isolato sei persone che stavano percorrendo il sentiero tra Italia e Francia.

Sul posto sta operando la gendarmerie francese insieme al Nucleo speleo alpino fluviale (Saf) dei vigili del fuoco per raggiungere via terra le persone bloccate.



L'intervento è attualmente in corso.



Articolo in aggiornamento.