Covid in Liguria: 839 nuovi positivi, 157 in provincia di Imperia e lieve risalita dei ricoveri in ospedale

Sono 839 i nuovi positivi al Covid in Liguria nelle ultime 24 ore, a fronte di 4677 tamponi processati. In provincia di Imperia sono 157 i nuovi casi mentre il numero totale di contagiati si attesta a 2.361.

In lieve risalita il dato delle persone positive al coronavirus che vengono ricoverate: 10 in più su scala regionale e 2 nelle strutture della ASL 1. Per fortuna, oggi non si registra il decesso di nessuna persona positiva ricoverata.

In allegato il bollettino e l’aggiornamento sulle vaccinazioni