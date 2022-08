CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 7 agosto 2022

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al cinema Olimpia di Bordighera

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- THOR: LOVE AND THUNDER – ore 16.30 - 19.15 - 21.30 - di Taika Waititi - con Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson, Taika Waititi – Azione/Avventura/Fantasy - "Thor affronta un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora: è alla ricerca della pace interiore. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr the God Butcher, che cerca l'estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all'aiuto di Valchiria, Korg e dell'ex fidanzata Jane Foster che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme, intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta di Gorr il macellatore di dei e fermarlo prima che sia troppo tardi…”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- SPOSA IN ROSSO – ore 16.45 - 19.15 - 21.30 - di Gianni Costantino - con Eduardo Noriega (II), Anna Galiena, Sarah Felberbaum, Massimo Ghini, Cristina Donadio - Commedia - "Roberta e Leòn, quarantenni precari in cerca di riscatto, inscenano un matrimonio finto in Puglia per intascare i soldi delle buste che gli invitati regalano agli sposi. I complici sono il trasformista Giorgio, amico mentore di Leòn, e l'anticonformista Giada, zia di Roberta. Gli ostacoli sono i familiari della sposa. La madre asfissiante Lucrezia, il fratello paranoico Sauro e il padre fuori di testa Alberto. In una girandola di imprevisti non sarà facile per i protagonisti prendersi la rivincita che meritano. E forse qualcosa di più…”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- ELVIS – ore 17.00 - 21.00 - di Baz Luhrmann - con Austin Butler, Tom Hanks, Helen Thomson, Richard Roxburgh, Olivia DeJonge – Biografico/Drammatico/Musicale - "Il film esplora la vita e la musica di Elvis Presley, viste attraverso il prisma della sua complicata relazione con l'enigmatico manager, il colonnello Tom Parker. La storia approfondisce le complesse dinamiche tra Presley e Parker nell'arco temporale di oltre 20 anni, dall'ascesa alla fama di Presley che raggiunse un livello di celebrità senza precedenti, sullo sfondo un panorama culturale in evoluzione e la perdita dell'innocenza in America. Al centro di questo viaggio, una delle persone più significative e influenti nella vita di Elvis, Priscilla Presley…”

Voto della critica: ****

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- TOP GUN: MAVERICK – ore 16.15 - 18.45 - 21.15 - di Joseph Kosinski - con Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell – Azione - "Il Capitano di Vascello Pete ‘Maverick’ Mitchell è uno dei migliori - e più spericolati - piloti della marina e nonostante trent'anni di carriera è rimasto esattamente dove vuole essere, sul sedile del pilota piuttosto che dietro una scrivania. Maverick collauda nuovi prototipi di velivoli, spingendoli e spingendosi oltre i limiti. Stavolta però, viene chiamato per addestrare un team di allievi Top Gun, su consiglio dell'Ammiraglio Kazansky, nome in codice Iceman. Tra i piloti che Maverick dovrà addestrare per una missione segreta c'è anche Nick ‘Rooster’ Bradshaw, il figlio di Goose, il defunto compagno di volo di Mav. Affrontando i fantasmi del passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi…”

Voto della critica: ****

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- FIRE OF LOVE – ore 17.00 - 19.30 - 21.45 - di Sara Dosa - Documentario - "Katia e Maurice Krafft amavano due cose: l'un l'altro e i vulcani. Per due decenni, l'audace coppia di vulcanologi francesi ha vagato per il pianeta, inseguendo le eruzioni e documentando le loro scoperte. Alla fine, hanno perso la vita in un'esplosione vulcanica del 1991, lasciando un'eredità che ha arricchito per sempre la nostra conoscenza del mondo naturale…”

Voto della critica: n.p.

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- SHARK BAIT – ore 16.45 - 19.30 - di James Nunn - con Holly Earl, Manuel Cauchi – Azione/Thriller - "Un gruppo di amici si gode un fine settimana di vacanza in Messico. Dopo una notte di festeggiamenti sulla spiaggia, i ragazzi rubano un paio di moto d'acqua e le portano al largo in mare aperto, finiscono però per scontrarsi e una delle moto affonda. Il gruppo si ritrova bloccato a due miglia dalla terraferma su una sola moto d'acqua rimasta in panne e alle prese con un amico gravemente ferito. Ma il peggio deve ancora venire... Riusciranno a sopravvivere ai predatori più feroci dei mari?…”

Voto della critica: **

- THE TWIN - L'ALTRO VOLTO DEL MALE – ore 21.30 - di Taneli Mustonen - con Teresa Palmer, Steven Cree, Barbara Marten, Tristan Ruggeri, Ergo Küppas – Drammatico/Horror - "A seguito di un tragico incidente che ha causato la morte di uno dei loro gemelli, Rachel e il marito Anthony si trasferiscono dall'altra parte del mondo con il figlio sopravvissuto nella speranza di costruirsi una nuova vita. Quello che inizia come un periodo di guarigione prende presto una svolta inquietante quando Rachel inizia a svelare la tortuosa verità su suo figlio e affronta le forze malvagie che tentano di impadronirsi di lui…”

Voto della critica: ***

Cinema all'Aperto in piazza Borea D'olmo (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- TOP GUN: MAVERICK – ore 21.15 - di Joseph Kosinski - con Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell – Azione
Voto della critica: ****

Voto della critica: ****

SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo (0183 406863)

- LIGHTYEAR - LA VERA STORIA DI BUZZ – ore 21.30 - di Angus MacLane - Animazione - "Il leggendario Space Ranger è rimasto bloccato su un pianeta ostile a 4,2 milioni di anni luce dalla Terra insieme al suo comandante e al loro equipaggio. Mentre Buzz cerca di trovare un modo per tornare a casa attraverso il tempo e lo spazio, si uniscono a lui un gruppo di ambiziose reclute e il suo irresistibile gatto robot di compagnia, Sox. L'arrivo di Zurg, una presenza imponente con un esercito di robot spietati e un fine misterioso, complica le cose e mette a rischio la missione…”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- I GIOVANI AMANTI – ore 16.30 - 18.30 - 21.00 - di Carine Tardieu - con Fanny Ardant, Melvil Poupaud, Cécile De France, Florence Loiret-Caille, Sharif Andoura - Drammatico - "La 70enne Shauna è una donna libera e indipendente, che ha messo ormai da parte la sua vita sentimentale... fino a quando si imbatte nuovamente in Pierre, un uomo di 45 anni che l'aveva profondamente colpita anni prima. Contro ogni previsione, Pierre non la vede come ‘una donna di una certa età’, ma come una donna desiderabile e che non ha paura di amare. Se non fosse che Pierre è sposato e padre di famiglia…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso





