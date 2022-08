Tennis: alle battute finali il torneo sociale 'doppio giallo' del circolo tennis Ospedaletti

Volge al termine il torneo sociale del circolo tennis Ospedaletti organizzato con la formula del torneo di "doppio giallo”.



Oggi, sabato 6 agosto, sui campi di Corso Regina Margherita, si svolgono gli incontri di quarti e semifinali a partire dalle 19.00. Domani in programma le finali: alle ore 18.00 quella riservata agli under 14 e, a seguire, non prima delle 18.30 la finalina per il terzo e quarto posto e la finalissima a partire dalle ore 19.00.

Un centinaio sono stati i partecipanti di tutti i livelli fino alla categoria dei 3.5. Da segnalare l’ennesima prestazione di Renzo Cimiotti, decano del circolo, 86 anni, fondatore del circolo, vincitore di due incontri molto combattuti uno dei quali finito al tie break decisivo con annullamento di tre match point, in coppia con l’armese Franco Luciani.



Le partite si sono svolte in sessione serale e notturna grazie alla perfetta illuminazione fornita dal nuovissimo impianto a led di ultima generazione. Il prossimo appuntamento sui campi del circolo tennis Ospedaletti è previsto per la notte di ferragosto con “La festa del tennis”, torneo sociale riservato ai “mai classificati” sia residenti che turisti. L’organizzazione mette a disposizione racchette e palline per chi ne fosse sprovvisto.