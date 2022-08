Campionati Mondiali di Paracanoa in Canada: la sanremese Amanda Embriaco chiude al 6° posto

La giovane atleta di Sanremo, Amanda Embriaco, si è piazzata al sesto posto nella finale ai campionati Mondiali di Paracanoa in Canada. Un ottimo risultato per la matuziana nel KL3 mt. 200 e una grande soddisfazione per la Canottieri Sanremo e tutta la città dei fiori che ha fatto il tifo per l'atleta sanremese.



"Siamo partiti nel 2019 con un 2 posto in finale b con un 54 in coppa del mondo - spiega con soddisfazione Monica Albarelli, dirigente della società matuziana - e siamo arrivati al 2022 con un 6 posto assoluto al mondiale un bronzo in coppa del mondo e soprattutto un crono di 49.35 con un distacco dalle migliori dimezzato.

La strada è ancora lunga ma abbiamo già raggiunto obiettivi importanti... ci vuole tempo per consolidare i miglioramenti, stiamo puntando alla qualifica olimpica dell'anno prossimo e ci vuole ancora un po' di lavoro ma credo che, visti i miglioramenti, sia un obiettivo possibile".