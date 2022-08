Nuovi treni non possono arrivare a Ventimiglia, Berrino "Disagio nazionale non possono pagare i liguri"

"La Liguria si trova in una situazione di grave difficoltà, la cui soluzione non può che passare attraverso un finanziamento del Ministero o del gruppo Fs, posto che non possono essere i liguri a sopportare i costi ed i disagi di un problema di carattere nazionale".

Così l'assessore regionale ai trasporti, Gianni Berrino, replica alle problematiche sollevate da pendolari e assoutenti, circa l'assenza dei nuovi treni Pop e Rock nella Liguria di ponente. Un problema noto a Ventimiglia che ha una sua spiegazione chiara: la stazione, in rispetto di accordi internazionali post bellici, è alimentata a 1500 volt, la tensione dei treni francesi. Tensione che però non permette ai moderni treni liguri di entrare nello snodo della città di confine.



“Questo preclude ad un bacino di oltre 300mila liguri e a decine di migliaia di turisti di poter utilizzare i nuovi treni della flotta regionale e in futuro potrebbe mettere addirittura a rischio la linea regionale - aggiunge l’assessore Berrino - Da anni ci siamo attivati come Regione, affinché il Mims, Rfi e Trenitalia, con più azioni congiunte, risolvessero il problema nell’immediato mediante l’acquisto degli ultimi treni a doppia alimentazione e in modo strutturale, tramite lavori di cambio della tensione in almeno una parte della stazione di Ventimiglia. La questione è stata anche portata più volte all’interno della Conferenza intergovernativa Italia- Francia”.



“Ci è stato più volte assicurato – prosegue - che saremmo arrivati alla sottoscrizione di un protocollo con tempi certi per la realizzazione dei lavori, ma la firma non c’è mai stata per evidente mancanza di tempi certi sul protocollo stesso. Ugualmente ci era stato assicurato, sia dal ministero che da Fs, che sarebbe stato trovato il finanziamento per un emendamento, tra i tanti presentati trasversalmente che avrebbe finanziato la doppia alimentazione su 10 treni Rock".



"La realtà è che tutti gli emendamenti sono stati respinti per mancanza di copertura. Continueremo a chiedere con forza quello che alla nostra regione spetta di diritto" - conclude Berrino.