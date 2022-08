Sanremo incide per sempre il nome di Amedeo Grisi: nella ex chiesa di Santa Brigida la targa per ricordare il duetto con Claudio Baglioni (foto)

Dopo l’omaggio di Rock in the Casbah, Sanremo dedica un altro indelebile pensiero ad Amedeo Grisi e incide per sempre il suo nome nel cuore del centro storico.



Alla presenza del sindaco Alberto Biancheri, del vicesindaco Costanza Pireri, di tanti amici di Amedeo e degli operatori musicali e culturali cittadini, questa sera è stata scoperta la targa apposta all’interno della ex chiesa di Santa Brigida dove nel 2018 andò in scena l’indimenticabile duetto tra il cantautore sanremese e Claudio Baglioni, presentatore di quell’edizione del Festival di Sanremo.

Amedeo Grisi se n’è andato lo scorso febbraio dopo una lunga lotta contro la Sla, battaglia che ha voluto raccontare fino alla fine prima con i suoi concerti dall’emblematico titolo “Ancora uno”, poi sulle pagine dei social.

Questa sera la città ha voluto lasciare una traccia indelebile della lunga storia personale e musicale di Amedeo.