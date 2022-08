Domani, domenica 7 agosto, quinta serata per la rassegna "Amo Leggere". Alle 21.15 in piazza Santa Maria (Piazza della Chiesa) a Pompeiana “I Cantastorie”, ovvero letture animate per bambini tratte dai libri: Goccio Lina di M. Cristina Bertolino, La pelle di tanti colori di Sabrina Barbetta, il viaggio e il cappello magico di Patty di Patrizia Massano, Tanone lo squalosalmone di Marco Terrone. Dialogherà con gli autori Angelo Giudici.