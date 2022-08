Ospedaletti: lunedì a La Scogliera Beach presentazione del libro ‘Una vita da numero 10’ di Andrea Ca-verzan

Lunedì alle 21 a La Scogliera Beach di Ospedaletti è in programma la presentazione del libro “Una vita da numero 10” di Andrea Caverzan, attuale responsabile tecnico del settore giovanile dell’Ospedaletti Calcio, forte di un passato ai massimi livelli del calcio italiano.

Il libro disponibile online e nelle librerie del territorio, edito da Antea, ripropone l’escalation del suo percorso sportivo, partendo dai primi “dai e vai” con la maglia dell’Interpieve Junior, club satellite del Montebelluna, sino all’esordio nella massima serie italiana con la maglia a strisce bianconere dell’Udinese, passando per due mondiali, U16 in Cina e U20 in Cile, con la maglia azzurra. Un’evoluzione raccontata in chiave romantica, con il chiaro obiettivo di riscoprire, quel sapore del calcio, che talvolta oggigiorno appare troppo spesso assopito da frenesia e business.

Caverzan percorre una carriera importante, collezionando 410 presenze nei professionisti condite con 50 gol. Una volta ritirato dal calcio giocato immette da subito la sua passione nel sistema tecnico, prendendo posto nelle panchine di diverse prime squadre territoriali, sino ad evolvere verso un ruolo di formatore a disposizione dei più giovani nel settore giovanile.

Durante la presentazione, aperta al pubblico e moderata dal trio Graziando Consiglieri, Emanuele Capelli, Vincenzo Stragapede, sarà possibile porre domande allo scrittore e interagire con il “tavolo”, acquistare una copia autografata del libro e assaporare una serata d’agosto, in riva al mare, degna dei migliori numeri dieci.