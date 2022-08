Fine settimana in provincia di Imperia, cosa fare e dove andare: ecco le nostre migliori proposte

Ultimo weekend prima del ponte di ferragosto e nelle cittadine rivierasche, oltre che nei paesi dell’entroterra, fioccano le proposte dove potersi divertire, rilassare, assistere a spettacoli, ascoltare buona musica o scatenarsi fino a tarda notte nel locali della costa. Per i nostri affezionati lettori ne abbiamo selezionate alcune che toccano varie tipologie.



Dopo due anni di fermo causa covid, la 44a edizione dell’Agosto Medievale di Ventimiglia è tornata ad allietare residenti e turisti. Si tratta di antica festa che affonda le radici nel lontano Medioevo quando, nei tre giorni che precedevano il Ferragosto, i giovani si cimentavano in guerresche ‘bataiole’, tra i ‘barzamin’ del Castello e quelli delle Ville, mentre la gioventù marinara si sfidava in spossanti regate, intanto che i notabili ed i borghesi preparavano la Processione delle Maestranze. Da quei tempi nel mese di agosto, la storia diventa protagonista e la Città Medievale si riappropria di atmosfere che sembrano non averla mai abbandonata.

Questa sera alle 21.00, va in scena la ‘Notte delle corporazioni e dei pirati’ con ambientazioni in abito d'epoca, in piazza Colletta. Alle 18 in Piazza della Cattedrale apriranno gli stand gastronomici nei quali si potranno degustare piatti tipici locali con spettacoli ed animazione. Ci sarà anche il Mercato medievale con prodotti artigianali. La festa continuerà domani con lo stesso live motive di oggi ma con un antipasto sportivo: infatti alle 18.30 si potrà assistere dal Lungomare Cavallotti, Oberdan e Marina San Giuseppe alla competizione tra i Sestieri cittadini con gozzi liguri per l’assegnazione del ‘Palio Marinaro’.

Per chi vuol trascorrere una serata spassosa questa sera alle 21.15, presso l'area di Banchina Aicardi a Imperia Oneglia, l’appuntamento è con lo spettacolo di cabaret di Paolo Migone, comico toscano, volto storico di Zelig.

Ancora due giorni di grande musica a Bordighera con la rassegna cantautorale ‘D’Autore e d’Amore’ giunta alla 7ª edizione, Ideata, organizzata e realizzata dal'associazione Culturale 'Aspettando Godot'. La manifestazione, iniziata ieri sera, propone stasera il concerto di Eugenio Finardi, mentre domani sera sarà di scena Eugenio Bennato. La location è quella dei Giardini Lowe el’inizio degli spettacoli e fissato alle 21.15.

Dopo due anni di esilio forzato, ‘Rock in the Casbah’ è tornato a casa, nel cuore della Pigna di Sanremo, dove tutto ha avuto inizio 24 anni fa. Dopo due serate seguitissime, questa sera gran finale ricco di artisti e novità. Si parte alle 19.30 con un aperitivo folk grazie alla band Tanakh new Folk. La serata proseguirà con la band 4centesimi per terminare con l’artista principale di questa edizione: Filippo Graziani, figlio del noto cantautore Ivan, che si esibirà proprio con la band guidata dal fratello Tommy, batterista di grande talento.

Un altro coinvolgente spettacolo musicale viene proposto questa sera a Camporosso all’‘Arena Summer Festival’ con il concerto dei ‘Killer Queen - Official Italian Queen Performers’. La location è quella del Palatenda in località Bigauda.

Par gli amanti della musica Jazz sono tre le cittadine che ospitano altrettante rassegna: San Bartolomeo al Mare, Santo Stefano al Mare e Ventimiglia. A San Bartolomeo è tornato il ‘Rovere Jazz Festival’. Dopo la serata di apertura, svoltasi ieri sera, questa sera sul palcoscenico di Piazza della Rovere si esibiranno i ‘Magasin du café’ in ‘Piazzola Portrais’, mentre per l’ultima serata (domenica) saranno di scena i Globetrotter guest Alain Caron. L’orario di inizio spettacoli è fissato alle ore 21.30. Piazza Scovazzi a Santo Stefano al Mare ospiterà l’ultima serata della rassegna musicale ‘Santo Stefano Jazz 2022’ con il concerto del ‘Dario Napoli Modern Manouche Project’. ‘Intorno a me...Jazz’ è il titolo dello spettacolo musical-teatrale ispirato al libro di Umberto Germinale ‘Around me... jazz’ a cura di We(st)ory Ensemble & Liber Theatrum che si terrà domani sera ai Giardini Botanici Hanbury di Ventimiglia.



Un evento pensato per tutta la famiglia è il Festival dei Boschi che si svolgerà a San Romolo (frazione sulle alture di Sanremo) oggi e domani, con una programmazione distribuita in entrambi i giorni dalla mattina al tardo pomeriggio. Secondo lo spirito del ‘Festival dei Boschi’ si alterneranno esperienze di scoperta del territorio, musica e arti con alcuni ritorni e tante novità: la giornata del sabato sarà dedicata alla scoperta del territorio e alle cosiddette attività ‘outdoors’, con proposte quali passeggiate, riconoscimento di erbe locali, antichi giochi, tornei di petanque e calcio sociale, costruzione di aquiloni. La giornata di domenica sarà dedicata soprattutto alle arti, con nuove attività: dalla pittura su legno o pietra alla lavorazione del cuoio, dalla ceramica a crudo all’infeltrimento ad acqua della lana, dall’uncinetto al mosaico.



Questo fine settimana si conclude a Triora la 1ª edizione di ‘Sciacarée’, il Festival dell’Outdoor nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, che per sette week-end ha valorizzato i borghi che fanno parte dell'area protetta. Oggi e domani sono in programma oltre 20 appuntamenti, un'offerta articolata, indirizzata non solo agli appassionati della montagna e dello sport, ma soprattutto a chi vuole passare un week-end o una giornata all’insegna della natura, della biodiversità, della condivisione, della comunità.



Spazio anche a spettacoli teatrali in più cittadine sulla costa (Imperia, Bordighera e San Lorenzo al Mare) e in alcuni paesi dell’entroterra (Apricale e Lucinasco). A Imperia (oggi e domani alle 21.30) Piazza Pagliari al Parasio sarà palcoscenico per ‘La casa di Bernarda Alba’ di Federico Garcia Lorca a cura degli attori de ‘Lo Spazio Vuoto’. Al centro la tirannia e la repressione che Bernarda esercita sulle sue cinque figlie in concomitanza con la morte del marito, imponendo loro otto anni di lutto.



A Bordighera l’appuntamento oggi e domani è con ‘Passaggi Illustri a Bordighera', spettacolo teatrale itinerante. a cura del Teatro delle Dieci-Teatro X Monet, nel cuore della frazione di Sasso, alla scoperta della figura della giornalista, scrittrice, esperta d’arte e di moda Maria Vittoria Rossi in arte Irene Brin. L’inizio dello spettacolo e alle ore 19.30 e la partenza è fissata in Piazza Caprera. Sempre oggi e domani il Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare propone ‘Quattro chiacchiere al parco…’, spettacolo itinerante con partenze da piazza Mazzini alle ore 21.30 e 22.30. Quattro personaggi logorroici in fuga l’uno dall’altro si alternano sulle panchine di un parco.

A Lucinasco questa sera alle 18.00, in piazza San Pantaleo in frazione Borgoratto, va in scena il monologo comico ‘Confessioni Psicolavabili’, un punto di vista ironico che tocca temi come la fiducia, la procrastinazione, le nuove forme di dipendenza, il feticismo e l’amore. Dario Benedetto porta in scena, in puro stile Stand Up Comedy, domande e riflessioni che possono aiutare a vivere meglio.

Ultimo, ma non per questo meno interessante, è l’evento itinerante previsto sino al 15 agosto ad Apricale. Dopo due anni di assenza causati dalla pandemia, ritorna il grande teatro itinerante nell’ambito della Rassegna ‘E le stelle stanno a guardare’ proposto dal Teatro della Tosse di Genova. Ad animare le strade e le piazze quest’anno sarà ‘Un Flauto magico’, lo spettacolo di Emanuele Conte realizzato nell'estate 2021. Lo spettacolo gioca, anche con la partecipazione del pubblico, su incontri, scontri, dialoghi e contrasti tra i personaggi più amati dell'immaginario luzzatiano.

Per non dimenticarci delle tante amate sagre l’appuntamento è questa sera a Ospedaletti con la 53ª ‘Sagra du Pignurin Pan e Vin’ dove verrà distribuito pesce da frittura sul Piazzale al Mare, e oggi e domani a Diano Marina con la 38ª Sagra del mare. Si tratta di una sagra enogastronomica con intrattenimento musicale ospitata a Villa Scarsella



Per gli amanti delle ore piccole, o dei music dance in riva al mare, il panorama offre tra format speciali: questa sera al Bay Club di Sanremo l’appuntamento è con ‘Bay Music Saturday’ dalle 23.30, evento per divertirsi a ritmo delle migliori hit di musica pop e dance del momento fino a tarda notte. Sempre al Bay Club domani è il turno lo storico appuntamento ‘That’s Amore’. Una cena a buffet con numerose ‘isole del gusto’ accompagnate dai migliori successi anni ‘80 per poi proseguire con gli anni ‘90 e 2000 fino a culminare una lunga notte di musica commerciale. Il Boca Beach di Sanremo, dalle 13.00 di domenica, dà vita al format ‘PicNic’, l’evento che trasforma il pranzo in musica e spettacolo per tutto il pomeriggio trasformandolo in una vera festa in spiaggia.



Per conoscere nel dettaglio orari, programmi e location consultare l’Agenda Manifestazioni.