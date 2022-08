Dopo 23 anni torna a Bordighera il Salone Internazionale dell’Umorismo, da domani la retrospettiva all'ex Anglicana

Dopo 23 anni, ritorna a Bordighera, la Città delle Palme, il Salone Internazionale dell’Umorismo, una manifestazione che per ben 52 anni ha rappresentato, ed ancora rappresenta, un punto di riferimento culturale per tutto il mondo che ruota attorno all’umorismo. La mostra che verrà inaugurata oggi, sarà aperta dal 7 al 28 agosto 2022, dalle ore 18 alle 22, presso la ex Chiesa Anglicana, in via Vittorio Veneto.



Un ritorno reso possibile grazie alla collaborazione tra l’Associazione Salone Internazionale Umorismo e il Comune di Bordighera. Saranno esposti i disegni ed i libri più significativi che negli anni hanno vinto la prestigiosa Palma d’Oro, insieme ad una rassegna a tema: Il mondo dell’automobile: oggi e nel futuro. Inoltre, per gentile concessione della famiglia Peynet, sarà esposta una selezione di opere di Raymond Peynet, il famoso papà di “les amoureux”, primo vincitore della Palma d’Oro.



La mostra includerà anche le copertine del mensile umoristico online Buduar che si distingue per grafica pungente e contenuti ironici. Infine, in collaborazione con il Bordighera Book Festival verrà presentato il saggio Palme, Datteri e Risate di Paola Biribanti, Edizioni Graphe, una storia del Salone raccontata attraverso ricordi, aneddoti e interviste ai personaggi che lo hanno animato negli anni.