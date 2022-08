Sanremo: incidente tra uno scooter e un furgone in via Roma, ferito 50enne

Incidente in serata in via Roma a Sanremo. Stando ad una prima ricostruzione, sembra che un uomo alla guida del suo scooter si sia scontrato con un furgone.

Ad avere la peggio il conducente del ciclomotore, un 50enne che è rimasto a terra cosciente. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 e un equipaggio della croce verde di Arma di Taggia. In un primo momento sembra che le condizioni del ferito fossero molto gravi.

L'uomo è stato poi trasferito in pronto soccorso all'Ospedale di Sanremo per accertamenti.