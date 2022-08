Vallecrosia: grande festa per la Croce Azzurra Misericordia, inaugurata ambulanza in memoria di Alessio Lettieri

Grande successo ieri per la serata di Gala organizzata a Camporosso presso l’arena di Bigauda dalla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia in occasione del 30° anniversario di fondazione. Durante la cerimonia di apertura officiata da Mons. Franco Agostinelli in rappresentanza della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, è stata inaugurata una nuova ambulanza di Rianimazione intitolata in memoria di “Alessio Lettieri”, un mezzo di soccorso all’avanguardia acquistato grazie ai contributi della famiglia di Alessio e della comunità di Camporosso.

"La festa è proseguita all’interno della Arena di Bigauda dove è stata servita la cena durante la quale insieme alle premiazioni dei fondatori, volontari e dipendenti sono stati premiati gli sponsor ed i partner della Misericordia tra cui anche numerose associazioni. Non sono mancati momenti di musica e spettacolo tra cui gli interventi della scuola di danza Urban Theory di Jessica Demaria" - sottolineano dalla Croce Azzurra.

"Presenti alla festa numerose autorità civili e militari tra cui i consiglieri regionali Russo Veronica, Ioculano Enrico, Riolfo Mabel, il Capo di Gabinetto del Vice Presidente Antonio Federico, il Sindaco di Camporosso Davide Gibelli con il Vicesindaco Morabito Maurizio, l’assessore Celi Cristiana ed il Vicesindaco di Vallecrosia Piardi Marilena insieme ai consiglieri Calipa Marco, Perrone Denis, Perri Fabio e Quesada Cristian. Presenti anche le forze dell’ordine tra cui il Capitano della Compagnia Carabinieri Ventimiglia Da San Martino Marco ed il Capitano della Compagnia Guardia di Finanza Ventimiglia Migliaro Marco e la Polizia Locale di Camporosso" - ricordano.

"La direzione della Croce Azzurra oltre a ringraziare personalmente tutti i numerosi sponsor sempre presenti, ha voluto esprimere un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno partecipato attivamente ed economicamente per l’organizzazione dell’evento" - fanno sapere attraverso una nota.