Sanremo: Rotary Club dona concentratore di ossigeno alla Fondazione Borea Massa

Il Rotary Club Sanremo ha donato alla Fondazione G. Borea e Z. Massa un concentratore di ossigeno. Il club matuziano ringrazia "...per l'accoglienza della Fondazione Borea Massa che ha dato la possibilità di portare a compimento la consegna di questa apparecchiatura fornita dal Rotary International USAID attraverso il past governatore del distretto 2032 Silvia Scarrone. La conclusione di un processo che ha visto coinvolte, in pieno spirito rotariano, tante strutture per poi arrivare finalmente al prezioso uso finale".