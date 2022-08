Scomparsa di Milly Giordano: il ricordo del gruppo 'Irriducibili', tifosi della Sanremese

Anche gli ‘Irriducibili Sanremo’ ricordano Emiliano ‘Milly’ Giordano, morto ieri all'età di 84 anni. Attaccante con grande fiuto del goal esordì in Serie A con la maglia blucerchiata il 19 maggio 1957 all'età di 19 anni in Sampdoria-Napoli 1-0.

Ha vestito la maglia della Sanremese dal 1966 al 1969 in tre campionati di Serie D. Ha inoltre giocato anche con Siena, Savona, Imperia, Argentina, Borghetto e Cervese. Ha, poi, continuato a intraprendere la carriera di allenatore, sedendosi sulla panchina dell' U.S. Cervese fino al 1982, dell'Imperia, nelle stagioni 1986-1987 e 1987-1988, della Polisportiva Laigueglia, la stagione successiva, dell'Auxilium-Alassio dal 1991 al 1994, con cui ha ottenuto una doppia promozione dalla Seconda Categoria alla Promozione e, dal 1995 al 1997 dell' A.S. Pontedassio.

"Alla famiglia le nostre più sentite condoglianze".