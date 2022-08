La Federazione Calcistica di Seborga consegna due targhe in memoria di Carmine Di Matteo

Le due Targhe Speciali della Federazione Calcistica di Seborga a Gero Todaro ed in memoria di Carmine Di Matteo

Anche nel 2022 la Federazione Calcistica del Principato di Seborga ha assegnato le sue Targhe Speciali, riconoscimenti volti a premiare particolari personalità che si sono fortemente distinte nello sviluppo e nella promozione sportiva del Principato. Come ogni anno tali premi sono stati riferiti alla stagione precedente, in questo caso quindi quella del 2021, ed hanno visto in questa occasione l’assegnazione di due targhe entrambe legate al settore del calcio a 5 seborghino.

La prima Targa Speciale 2021 è infatti stata dedicata alla memoria di Carmine Di Matteo il portiere, Capitano e Delegato al settore calcio a 5 della FCPS mancato prematuramente lo scorso marzo lasciando un vuoto enorme in tutto lo sport del Ponente ligure e del suo Abruzzo, regione di cui era originario: “Questa targa è un doveroso riconoscimento al nostro amico Carmine – ha sottolineato il DS della FCPS Matteo Bianchini – per tutto quello che ha fatto per lo sport seborghino, sia coordinando e giocando nelle nostre squadre sia in qualità di portiere dell’Airole FC, il club che rappresenta da ormai 5 anni la nostra Federazione nella Serie C di calcio a 5 della Liguria. Il ricordo straordinario che Carmine ha lasciato in tutti è dimostrato dall’organizzazione di due eventi che sono già andati in scena in sua memoria sia qui a Vallebona nello scorso giugno sia in Abruzzo ad Ortona pochi giorni fa.”

L’altra Targa Speciale 2021 della Federazione di Seborga stata invece consegnata a coach Calogero ‘Gero’ Todaro che ha contribuito in maniera determinante agli ottimi risultati del Pro Seborga degli ultimi anni: “Desideriamo ringraziare di cuore Gero e tutti i ragazzi del Pro Seborga – ha proseguito Bianchini – per aver creato un gruppo straordinario in primis di amici ma anche di grandi giocatori che in queste stagioni sono riusciti ad ottenere fantastici risultati come la conquista della Coppa Liguria FIFS 2020, il raggiungimento delle Final Four Nazionali italiane FIFS 2021 che hanno rappresentato un vero record per un piccolo borgo come Seborga, e i due risultati di quest’anno con la vittoria della regular season della Coppa Liguria di calcio a 6 CSEN 2022 con secondo posto finale ed il raggiungimento, per la prima volta nella storia del Pro Seborga, delle semifinali al torneo estivo CSEN di calcio a 6 ‘Città di Sanremo’. Nel caso della Coppa Liguria CSEN 2022 Gero è stato anche insignito del premio individuale in qualità di allenatore ad ulteriore dimostrazione del grandioso lavoro svolto. Speriamo quindi che possa togliersi ancora tante soddisfazioni e gli facciamo tanti auguri dato che proprio oggi festeggia il suo compleanno”.

Di Matteo e Todaro succedono così nell’Albo d’Oro di questo particolare riconoscimento a Alessandro Romeo e Roberto Santamaria insigniti della Targa Speciale FCPS nel 2020 per gli straordinari risultati ottenuti con il settore giovanile del calcio seborghino.