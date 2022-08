Taggia: convocato per martedì prossimo alle 18.30 il Consiglio comunale, ecco l'ordine del giorno

E’ stato convocato, per martedì prossimo alle 18.30 in sessione straordinaria e in prima convocazione, il Consigllio comunale di Taggia.

All’ordine del giorno una Interrogazione presentata dal Consigliere Marco Ardoino di ‘Progetto Comune’ sulla chiusura per lavori dell’ufficio postale di Taggia.

Toccherà quindi a una variazione del bilancio preventivo e l’adozione del nuovo statuto di Rivieracqua con la sua trasformazione in Spa.

Al termine è prevista la presa d’atto della validità fino al 31 dicembre della convenzione tra Taggia e Riva Ligure per la gestione dello specchio acqueo alla foce del torrente Argentina.