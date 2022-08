Vallecrosia: una Fiaccolata sul Mare domani per ricordare le vittime del Coronavirus

L’Associazione pescatori ‘Amici del Mare’ di Vallecrosia, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con ‘La mia Città’ e Associazioni Pescatori Ventimigliesi, organizza per domani una Fiaccolata sul Mare. Alle ore 21.00 partirà la cerimonia religiosa in memoria degli amici di Vallecrosia vittime del coronavirus seguita dalla fiaccolata con le barche dei pescatori ‘Amici del Mare’.