Sanremo: martedì prossimo in piazzetta dei Ferri terzo e ultimo appuntamento della rassegna letteraria organizzata da Pigna Mon Amour

Terzo e ultimo appuntamento, martedì prossimo, a Sanremo con la rassegna letteraria “Happy hour con l’autore”, organizzata da Pigna Mon Amour, quest'anno alla sua dodicesima edizione. Sarà il sanremese Fulvio Rombo il protagonista dell'incontro in programma in piazzetta dei Ferri, nel centro storico sanremese all'incrocio tra via Palma e via Montà, alle 19.15.

Con Massimo Milone, moderatore degli incontri, Rombo, psicoterapeuta di professione, parlerà dell'ultimo romanzo dal titolo “Ayahuasca” (GOLEM edizioni), uscito in libreria a maggio scorso e già vincitore, poche settimane fa, del Premio Letterario “Garfagnana in Giallo”, nella sezione “Giallo Classico”.

Forti gli accenti sanremesi dietro il noir di Rombo. La storia. Pietro Genovese, antropologo della Città dei Fiori, ha una mente geniale e altrettanto instabile. Un lunedì mattina, nello studio professionale di cui è titolare e che condivide con lo psichiatra Luca Binotto, scopre una donna legata, imbavagliata e senza vita. Sconvolto, si mette alla ricerca dello psichiatra che sembra irreperibile e quindi si rivolge alla polizia. Le indagini vengono condotte dalla squadra del commissario Nina Magellano. Nina è una vecchia conoscenza di Pietro. Con lei, Pietro condivide una profonda complicità e un rapporto intenso, difficile da decifrare. Pietro, già consulente della polizia in altre occasioni, si unisce a Nina nel lavoro investigativo, ma si avvale anche dell'aiuto del cosiddetto A-TEAM, lo sgangherato gruppo degli amici di una vita.

La vicenda procede tra rocamboleschi colpi di scena fino ad un finale tutto da scoprire. La storia è ambientata in una Sanremo inedita e affascinante, lontana dall'immagine patinata e festivaliera con la quale spesso viene rappresentata.

L'incontro, a ingresso gratuito, conclude il ciclo 2022 della rassegna letteraria “Happy Hour con l'autore”, diventata un appuntamento consueto dell'estate nel centro storico matuziano.