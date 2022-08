Sanremo: la seconda serata di Rock in the Casbah riempie San Costanzo in un incontro di generi e generazioni (Foto e Video)

È solamente giovedì, la 23ª edizione di Rock in the Casbah è appena iniziata, e a San Costanzo si respira l’atmosfera delle grandi occasioni.

In piazza un pubblico come non si vedeva da tempo per una serata che ha visto sul palco l’incontro di generi e generazioni in un viaggio musicale tra rock, cantautorato, rap, new wave anni ’80 e funky.



Apertura tra le sapienti note di Graziano Romani, fondatore dei Rocking Chairs e colonna portante del rock cantautorale italiano che si è poi unito ai The Wavers 51 per il grande ritorno della sigla “Rock the Casbah” cantata dal vivo e un successivo viaggio attraverso brani che hanno fatto la storia della musica negli ultimi 30 anni. E poi il rap ‘montano’ di Alex Antonov, l’energia travolgente di Gei, il gran finale con I Lupi che hanno fatto ballare l’intera piazza.

Un caleidoscopio musicale che ha abbattuto le barriere dei generi nel nome della musica, del live, della voglia di stare insieme, di ascoltare, lasciarsi emozionare e ballare.

Le interviste





Questa sera un altro ricco programma attende il pubblico di Rock in the Casbah con la proposta originale del cantautore imperiese Eugenio Ripepi, noto per la sua curiosità nella sperimentazione e per la qualità di testi e arrangiamenti; quindi i Claynuts, giovane quartetto di musicisti locali, il punk-rock dei Dead Pony Club, la band sanremese pop rock cantautorale Filodiretto fondata da Tommy e Marco Turchetto, e infine GiniPaoli, collettivo musicale dalle sonorità contaminate e fortemente attuali che si definisce “un progetto tropical-punk, cantato e suonato in itagnól”.

Appuntamento in piazza San Costanzo, nel cuore della Pigna, dalle 21.30.