Sanremo: conto alla rovescia per la terza serata di Rock in the Casbah. Sul palco Eugenio Ripepi, Claynuts, Dead Pony Club, Filodiretto e GiniPaoli (video)

Dopo il record di pubblico della seconda serata con un giovedì pieno come a San Costanzo mai si era visto, Rock in the Casbah prosegue e porta nel cuore della Pigna un venerdì musicale dalle mille sfaccettature.



Sul palco la proposta originale del cantautore imperiese Eugenio Ripepi, noto per la sua curiosità nella sperimentazione e per la qualità di testi e arrangiamenti; quindi i Claynuts, giovane quartetto di musicisti locali, il punk-rock dei Dead Pony Club, la band sanremese pop rock cantautorale Filodiretto fondata da Tommy e Marco Turchetto, e infine GiniPaoli, collettivo musicale dalle sonorità contaminate e fortemente attuali che si definisce “un progetto tropical-punk, cantato e suonato in itagnól”.



Un’altra grande serata di musica in piazza San Costanzo. L’appuntamento, come sempre, è fissato per le 21.30.

