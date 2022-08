Taglio alberi all'Ospedale di Sanremo, l'ASL 1 replica "Intervento autorizzato per lavori di messa in sicurezza"

"Si tratta di un intervento che è stato completamente autorizzato". E' questa la risposta arrivata a stretto giro dalla ASL 1 Imperiese alle rimostranze della associazione L'Altritalia Ambiente e del Comitato PAT, per il taglio di alcuni alberi all'Ospedale Borea di Sanremo.



Come spiegato dall'azienda sanitaria della provincia di Imperia: "Il taglio si è reso necessario per permettere la messa in sicurezza del muro e quindi della strada oltre alla necessità di costruire una vasca-serbatoio per l'acqua che garantisca l'autonomia di almeno un giorno in caso di interruzione della fornitura idrica. L'intervento di taglio delle piante è stato autorizzato da soprintendenza, Comune di Sanremo e agronomo. Terminati i lavori verranno piantumati nuove alberature" - concludono da ASL 1.