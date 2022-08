Sanremo: alberi tagliati all'Ospedale Borea, l'associazione L'Altritalia Ambiente e comitato PAT presentano diffida

L'Associazione nazionale L'Altritalia Ambiente, attraverso le segnalazioni del Comitato PAT, vuole far chiarezza circa gli abbattimenti di alberi all'ospedale Borea di Sanremo. Il gruppo che sta costituendo una sede locale sul territorio della provincia di Imperia ha presentato una diffida ai vertici di Asl Imperiese e per conoscenza anche al Ministero della Salute, Ministero della Transizione ecologica, Ministero dei Beni Culturali, Procura della Repubblica di Imperia e carabinieri forestali.



"Si chiede la verifica della legittimità dell'intervento, tenendo conto delle disposizioni a tutela del periodo di nidificazione che vieta la distruzione di habitat fino a fine agosto, come da direttiva europea n.2009/ 147/Ce convertita in legge 157/1992. - spiegano dall'associazione e dal Comitato - Inoltre si chiede di verificare '...se sia stato richiesto e ottenuto il nullaosta necessario dalla Soprintendenza preposta alla tutela del paesaggio e se siano state effettuate perizie botanico-agroforestali e fitosanitarie idonee a documentare e giustificare la necessità degli interventi in atto'. Ci riserviamo ogni ulteriore azione a tutela del verde pubblico" - concludono.