Emergenza idrica: Vigili del Fuoco portano acqua ad Airole, Bajardo, Diano San Pietro e Ranzo

E' sempre più emergenza idrica in provincia di Imperia. Nelle ultime ore i vigili del fuoco hanno constatato un aumento delle richieste d'aiuto da parte dei comuni rimasti senza acqua. I pompieri stanno provvedendo a rifornire già Airole, Bajardo, Diano San Pietro e Ranzo.



Si tratta di realtà che nei giorni scorsi avevano già ravvisato il problema e oggi non hanno trovato alternativa se non chiedere l'aiuto dei soccorsi. Non dimentichiamo che si tratta anche di borghi dell'entroterra, i più penalizzati dall'emergenza idrica. Un problema difficile che riguarda i residenti ma anche i tanti turisti che in questo periodo affollano queste zone.