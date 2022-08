Polisportiva Vallecrosia Academy: perfettamente riuscito il ‘Milan Junior Camp’ allo Zaccari

La Polisportiva Dilettantistica Vallecrosia Academy, dal 25 al 29 luglio presso il campo Zaccari a Camporosso, ha ospitato il Milan Academy Junior Camp Vallecrosia 2022. Vi è stata una grande affluenza di partecipanti: circa 85 ragazzi dai 6 ai 16 anni hanno infatti preso parte all'evento calcistico.

Le giornate si sono susseguite all’insegna del divertimento e dell’insegnamento. Gli allenamenti giornalieri si sono svolti sia di mattina che di pomeriggio, intervallati da momenti di relax e giochi. I ragazzi sono stati suddivisi in cinque gruppi in base all’età, ognuno seguito da un tecnico specifico. A capo del team vi era Andrea Nicoli, coadiuvato dai suoi collaboratori: Luca Guerra, Gabriele Marrocco, Luca Corbetta ed Emanuele Saliva.

La Polisportiva Vallecrosia Academy ha messo a disposizione la struttura e i collaboratori per l’organizzazione e la perfetta realizzazione dell’evento. “Piena soddisfazione sia da parte dei ragazzi che dei genitori che hanno elogiato tutti per quanto fatto durante la settimana per i propri figli” – fa sapere la società biancorossa.