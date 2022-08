Elezioni, FdI risponde a Quesada: "Non abbiamo fatto cadere Draghi, non lo abbiamo mai sostenuto"

Fratelli d’Italia risponde al segretario provinciale del Pd Christian Quesada (QUI) a proposito della caduta del governo Draghi."Fdi non ha fatto cadere il Governo Draghi semplicemente non lo ha mai sostenuto fin dall’inizio e ha continuato a non votare la richiesta fiducia per ben oltre cinquanta volte".

"Risulta piuttosto infelice - dichiara il portavoce provinciale Fabrizio Cravero - nonché errata, la ricostruzione delle dimissioni del Presidente del Consiglio esposta ai media locali da parte del Segretario Provinciale del PD: FdI è sempre stata contraria ad un governo di larghe intese, che avrebbe voluto dire governare con la sinistra.

Il nostro partito si era impegnato con i propri elettori, e lo fa anche questa volta, a non governare con una coalizione diversa rispetto a quella proposta ai cittadini: mai con il PD e mai con i 5 Stelle. Non siamo e non saremo mai voltagabbana e non accettiamo, pertanto, lezioni dal Partito Democratico che si è alleato prima con i 5 Stelle e poi con tutti gli altri partiti.

Una cosa, invece, la condividiamo su quanto espresso: il centrosinistra sta dimostrando in tutta evidenza che l’unico collante delle forze che comporranno l’area progressista si estende dai pseudo-centristi, di cui alcuni appena fuoriusciti dallo schieramento opposto, passando per ex 5 Stelle che definivano il PD quale partito di Bibbiano, per arrivare alla sinistra radicale che oggi mastica molto male l’accordo con il “liberale” Calenda, i quali tutti hanno come unico obiettivo quello di non perdere il potere di cui hanno goduto, pur non vincendo le elezioni, da almeno undici anni.