I migliori party da non perdere nel mese di agosto a Sanremo tra cucina, musica e spettacolo

'August Music Marathon' 31 Days & 31 Events: questo è il progetto proposto dal Bay Club, Boca Beach e Strambò di Sanremo che si uniscono anche in occasione del mese di agosto con un ricco palinsesto composto da 31 eventi disseminati nei 31 giorni del mese per vivere una combinazione unica tra buon cibo, musica e spettacolo.

Gli eventi continuativi dei tre locali resteranno invariati ma saranno aggiunti all’elenco cinque appuntamenti extra in orario diurno o notturno a seconda della tipologia di eventi e delle location ospitanti.

Ogni venerdì il Bay Club, presenta “Noxe” l’appuntamento in collaborazione con Latin Addict, per scatenarsi in pista con la migliore musica reggaeton, hip hop e RnB del momento. Ogni sabato propone “Bay Music Saturday” dalle 23:30. Il format creato per divertirsi a ritmo delle migliori hit di musica pop e dance del momento fino a tarda notte.

La domenica, sempre al Bay, è il turno dello storico appuntamento “That’s Amore”. Una cena a buffet con numerose “isole del gusto” accompagnate dai migliori successi anni ‘80 per poi proseguire con gli anni ‘90 e 2000 fino a culminare una lunga notte di musica commerciale.

Sempre di domenica, il Boca Beach dà vita al format “PicNic”, l’evento che trasforma il pranzo in musica e spettacolo per tutto il pomeriggio. Dalle 13 alle 19 ha luogo un pranzo animato unito a una vera festa in spiaggia. Tutti i martedì dalle 20.00, il Boca Beach organizza “Ritual” la cena in spiaggia con raffinati e gustosi piatti di pesce e il party dopocena con dj set. Lo Strambò, invece, prosegue con il format “Terroni”, la cena animata più amata dalla riviera di ponente, ogni venerdì d’estate a partire dalle 21. Gli eventi eccezionali invece saranno concentrati tra il 13 e il 17 agosto.

Al Boca Beach, domenica 13 agosto dalle 13 alle 20, dopo il successo degli scorsi Happy Hour “Rumors” si ripeterà l’appuntamento all’insegna della migliore musica house del passato e del presente che, sempre nello stesso orario, farà il bis lunedì 15 agosto con una edizione speciale “Parade” insieme a tanti djs e musicisti in occasione della giornata più calda dell’estate.

Mentre al Bay Club si parte domenica 14 agosto con il grandioso party della vigilia, tra show cooking, performer, allestimenti a tema e musica fino a notte fonda. Si prosegue con lunedì 15 agosto con il tradizionale evento di Ferragosto, un party nel quale si balla in riva al mare fino a tarda notte per trascorrere insieme la più calda serata estiva, tra cocktail, champagne e allestimenti a tema. Si conclude mercoledì 17 agosto insieme a Dj Matrix, una one night speciale per riascoltare i successi dance del passato e del presente. Dalla “Tipica ragazza italiana” a “Voglio tornare negli anni 90”, la sua carriera è costellata di successi che hanno fatto ballare due generazioni.

Cena, aperitivo o serata, queste tre meravigliose location sono pronte ad accogliervi per farvi vivere esperienze uniche durante tutto il mese. Per avere maggiori informazioni: www.bayclubsanremo.it, www.bocabeachsanremo.com e www.strambosanremo.com