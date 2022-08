Imperia, demolizione ex caserma Vvf per lo spreco d’acqua. La replica: “La usiamo solo per i calcinacci, condotta non comunale” (Foto e Video)

Sono proseguiti dalla prima mattinata di oggi i lavori di demolizione dei manufatti all’interno dell’ex caserma dei vigili del fuoco di via Delbecchi a Imperia destinata ad accogliere il Polo tecnologico di Confindustria ad opera della ditta Demolscavi. di Carasco, in provincia di Genova.

Dopo la torretta delle esercitazioni, quindi lato via Buonarroti, è toccato alla torre in vetro che ha ospitato fino al 2009 l'ex centralino e alcuni uffici del Comando provinciale dei pompieri.

Ma non sono mancate le polemiche per quanto riguarda l’uso dell’acqua per limitare l’eccessivo spargimento di polveri. “Siamo in un momento di grande e grave crisi idrica, con frazioni in sofferenza da giorni, con lo spettro del razionamento e veder sprecare tutti quei litri per bagnare delle macerie mi ha irritato. forse ci sarà una cisterna con acqua di mare? Anche se non l’ho vista continuo a sperare sia così”, ci ha scritto un nostro lettore.

La replica del responsabile della sicurezza del cantiere, il geometra Riccardo Todde: “Comprendo le preoccupazioni, ma abbiamo limitato al minimo l’uso dell’acqua, solo per calmierare le polveri dei calcinacci che altrimenti avrebbero invaso il quartiere. Per farlo ci siamo serviti di una condotta interna, quella che era in uso ai vigili del fuoco, non della rete civile altrimenti tutti i condomini intorno sarebbero rimasti a secco”.

Anche oggi e domani sono previsti cambi della viabilità, nello specifico, dalle 6,00 alle ore 18,00 in via Antonio Delbecchi nel tratto compreso tra il civico 20 al 24 ci sarà il divieto di sosta ed interdizione alla circolazione.

La demolizione riguarda anche i magazzini laterali. L'ex caserma dei vigili del fuoco di via Delbecchi diventerà infatti un polo tecnologico di avanguardia. Sono previsti lavori per un importo di circa 4 milioni di euro che verranno realizzati dalla ditta Reber di Bergamo.