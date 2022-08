Imperia: smarrita da sabato scorso la gatta Nanetta, l'appello dei proprietari

“Dalla mattina del 30 Luglio 2022 questa micia non è tornata a casa. Si chiama Nanetta, ha 1 anno e mezzo è di stazza piccola per problemi di salute e segue una dieta particolare. È abituata a stare nel giardino dove abita in Salita Monti, ma non si è mai allontanata. La sua famiglia è preoccupatissima.



La gattina non è socievole con gli estranei e quando miagola sembra sempre un po' arrabbiata, quindi in caso di avvistamento fare video e foto e contattare subito il numero di riferimento. Si cerca in zona: Salita Monti, Via Catocce, Via XXV Aprile via Privata Mazza a Imperia Oneglia. Sono stati distribuiti volantini in zona contattato veterinari, chiesto ai vicini per controllo cantine ecc..



Se avete notizie chiamate il 338 9037133”.