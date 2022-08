Rari Nantes Imperia, Renato Marchelli è il nuovo responsabile per il nuoto

La Assemblea dei Soci, riunitasi alla piscina 'Cascione' in data 29 luglio, ha approvato il progetto sportivo per la stagione 2022/23 di nuoto. Renato Marchelli sarà il nuovo Responsabile del settore nuoto della Rari Nantes Imperia.



"Si tratta di un ritorno in giallorosso dato che Marchelli guidò il gruppo Propaganda/Esordienti B, alla 'Cascione', nella stagione 1997. Attualmente fa parte della Commissione Tecnica regionale per le rappresentative di vasca e di fondo. - spiegano dalla società giallorossa - Dopo l'inizio di carriera a Loano (1988-1996), con sei ragazzi nella Nazionali giovanili, ed il passaggio ad Imperia, diventa primo allenatore all' Andrea Doria con quindici ragazzi tra le Nazionali Giovanili, oltre a 10 medaglie, e un atleta in Nazionale Junior che conquista la Finale Europea. E' il tecnico che guida Paola Cavallino (due ori ai Campionati Nazionali), insieme ad altri cinque atleti nelle Finali Assolute".

"Dal 2010, fino alla scorsa stagione, è alla guida della Idea Sport Albenga e più di venti atleti ingauni raggiungeranno i Nazionali Giovanili, conquistando altrettante medaglie. Inoltre diventa Tecnico della Nazionale giovanile e in Coppa Comen dove guida Francesca Fresia agli Europei Junior e agli Assoluti Italiani. Ha guidato atleti alla vittoria di medaglie continentali e mondiali nel Fondo e Acque Libere. Nelle prossime settimane verrà definito l'organigramma allenatori. A Renato, la società augura buon lavoro. Al contempo, la Rari ringrazia Franco Brioglio per l'impegno profuso e l'attaccamento dimostrato in questi anni di collaborazione" - concludono dalla Rari Nantes.