Calcio, il difensore andorese Riccardo Gagliolo giocherà in Serie B con la maglia della Reggina

L’andorese Riccardo Gagliolo è un nuovo giocatore della Reggina. Il difensore classe 1990, nato ad Imperia, passa da una maglia granata (quella della Salernitana) ad un’altra (quella dei calabresi), dopo una sola stagione. Gagliolo, sotto i riflettori dell’ Arechi, aveva ritrovato il suo mentore Fabrizio Castori ma, complici gli scarsi risultati della squadra ad inizio stagione ed il conseguente esonero del tecnico, il centrale aveva trovato poi poco spazio collezionando, in tutto, 16 presenze.

A Reggio Calabria, il giocatore con passaporto svedese (per le origini della mamma) – tre anni fa ha esordito nella Nazionale nordica – troverà Filippo Inzaghi come allenatore ed un compagno importante per la Serie B quale è Jeremy Menez. Ma Gagliolo ormai è abituato alle celebrità pallonare dato che nell’ultimo anno ha condiviso lo spogliatoio con campionissimi quali Buffon e Vazquez (al Parma) e Ribery e Perotti (alla Salernitana).

Cresciuto nel settore giovanili dell’Andora e poi della Sampdoria, Gagliolo ha mosso i primi passi tra i grandi nella Sanremese prima di disputare una stagione nella Pro Imperia. Il forte legame con Giuntoli lo porta a diventare una bandiera del Carpi col quale scala le categorie fino alla Serie A. Poi le 132 presenze a Parma ed il resto è storia recente.

(foto da profilo Facebook Reggina 1914)