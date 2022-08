Sanremo: “Happy hour con l’autore”, Morena Fellegara protagonista del secondo incontro

Sabato 6 agosto, a Sanremo, secondo appuntamento con la rassegna letteraria “Happy hour con l’autore”, organizzata da Pigna Mon Amour, che taglia quest'anno il ragguardevole traguardo delle dodici edizioni. In piazzetta dei Ferri, nel centro storico sanremese all'incrocio tra via Palma e via Montà, alle ore 19.15 la sanremese Morena Fellegara presenta l'ultimo libro “Terno secco con morto” (Fratelli Frilli editori), in libreria dal 25 luglio.L'incontro, a ingresso gratuito, è coordinato e introdotto da Massimo Milone.



"Terno secco con morto è la terza indagine, ambientata nel 1983, per Mario, il barista del Bar Marco di via Martiri a Sanremo, investigatore per caso. Dopo le indagini narrate in “Un Pastis al Bar Marco” e in “Il gioco degli specchi”, Mario si troverà ad affrontare un nuovo enigma legato al gioco d’azzardo. Giocare per hobby, per passione, per diletto, o per sfidare la sorte? Nel Bar Marco si incontrano tante menti che intendono “il gioco” in maniere differenti. - spiegano gli organizzatori in merito alla trama dell'opera - La “Tabella dei guochi proibiti”, esposta in fondo alla sala, la schedina, le carte e soprattutto il biliardo, la stecca e l’intenzione del tiro, andare a punti, in pari oppure perdere? La scrittura rapida, netta, dal periodare essenziale di Morena Fellegara racconta la vita del bar che alle sei in punto alza la serranda fino alle tre della notte con il bancone che aspetta chi ci si appoggerà per confidarsi con Mario. I numeri, le cifre, le coincidenze e le superstizioni, la smorfia e i sogni premonitori. Un terno secco al lotto può cambiare la vita, soprattutto sulla Ruota di Genova".



"Morena Fellegara, di professione infermiera e con la vocazione della scrittura, ha esordito nel 2020 con “Un pastis al Bar Marco” (Fratelli Frilli Editori), ispirato all’esperienza familiare del bar gestito dai genitori in via Martiri, a Sanremo, vero luogo di incontri e di esperienze. Da questi la Fellegara ha tratto materiale per il suo primo libro e continua a prendere spunti per far vivere personaggi e storie nelle pubblicazioni successive" - concludono.