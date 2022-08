Sanremo: caos, traffico e rumori in zona Polo Nord, lettrice "Chissà cosa penseranno i turisti..."

La lettrice Liliana segnala il problema del caos e dei rumori dovuti al traffico in zona Polo Nord a Sanremo.

"Egregio direttore, questo nella foto è il traffico allucinante e da paese sotto sviluppato che si crea quotidianamente all'incrocio di zona 'Polo Nord' a Sanremo, a causa di mezzi sfrontatamente posteggiati in seconda fila, mezzi della nettezza urbana, in sosta vietata e radunati in gruppi di 3 o 4 per pause caffè, cui si sommano i turisti che, giustamente ignari della consuetudine permessa, si accodano a mezzi parcheggiati sulla corsia carrabile. Il tutto in un tripudio di clacson che si aggiunge alle strombazzate di saluto distribuite ogni 5minuti circa per tutto il giorno. E pensare che la 'guerra dei decibel' spesso interessa i locali, le feste in spiaggia e chi fa musica in generale ma cosa penseranno i turisti di questa Sanremo che pare una macchietta dei peggiori cliché sull'Italia?"