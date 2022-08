Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 2 a domenica 7 agosto, in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 2 AGOSTO



SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2022’: questo il link per tutte le attività sportive gratuite proposte da 30 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

9.15. Visita guidata alla Sanremo di Italo Calvino lungo la Strada di San Giovanni. A cura di Liguria da Scoprire (10 euro). Ritrovo davanti al ‘pino’ di Piazza Colombo, info 338 1375423 (più info)

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601

16.30. La Sanremo della Belle Époque: visita guidata alla Sanremo della Belle Époque tra ville e giardini parlando del periodo d’oro di Sanremo, da Villa Virginia a Villa Iris, da Villa Malia a Villa Las Aromas, terminando poi con la villa più bella: Villa Angerer (10 euro). Ritrovo dalla statua della Primavera in corso Imperatrice, prenotazione al 338 1375423 (più info)

17.00-20.00. Mostra ‘SanTo – Sanremo Torino’. Palazzo Gentile Spinola, piazza dei Dolori nel centro storico, fino al 28 agosto (più info)

17.30-22.30. ‘Ancestral howl (ululato ancestrale) - In mezzo a terra, cielo e mare’: mostra degli artisti internazionali Kim Boulukos e Leo Wesel (4 euro, 2 euro ridotto tra i 18 e i 25 anni e gratis sotto i 18). Forte di Santa Tecla fino al 7 agosto (da martedì a domenica)

17.30. ‘Green Theatre’: laboratorio di teatro gratuito dedicato ai ragazzi dai 15 ai 30 anni. Villa Citera. Strada Borgo Ponente 1-3 (traversa di via Galileo Galilei (tutti i martedì di luglio e agosto), info villacitera3.0@gmail.com

18.00-24.00. Mostra personale ‘Unconscious’, seconda tappa del tour espositivo di Maira Meneghin e curata dall'artista Giacomo Pellini. Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia, fino al 28 agosto

20.30-2.00. Inaugurazione ‘Ritual’: serata in riva al mare tra musica e buon cibo con servizio accompagnato da un live show diverso ogni settimana + dj set dopocena a base di happy music. Boca Beach, Corso Guglielmo Marconi 99. Info & Booking +39 324 8047852 (più info)

21.00. ‘Sanremo t’inCanta’: serata dove tutti possono esibirsi. Conduzione ed animazione a cura di Alex Penna e Agostino Orsino. Palco di Piazza San Siro (di tutti i venerdì di luglio ed agosto e i martedì del 2, 9, 16 agosto)

21.30. ‘Cinema all’aperto’: proiezione del film ‘Top Gun – Maverick’. Piazza Borea d’Olmo (6 euro, ridotto 3 euro)

21.30. Concerto di Cristina D’Avena per i suoi 40 anni di carriera accompagnata dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Valeriano Chiaravalle. Auditorium Franco Alfano (info e prenotazioni a questo link)

IMPERIA

21.30. Per la rassegna ‘Teatro sotto l’Arco’, presentazione ‘Enzo Ferrari e i luoghi del Ponente, un itinerario che si estende sino a Savona’. A cura del circolo Parasio. Palazzo Guarnieri, ingresso libero



VENTIMIGLIA

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

VALLECROSIA



21.00. Spettacolo dei Burattini presso la Pista di Pattinaggio (tutti i martedì fino al 30 agosto)

BORDIGHERA



9.30. ‘Summer Fun 2022’: Yoga al chiosco della musica Evita Peron (fino al 4 settembre)

18.45. ‘Summer Fun 2022’: circuito funzionale alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)

19.50. ‘Summer Fun 2022’: Fit Walk (musica in cuffia) con partenza dal lungomare Argentina, altezza ‘Baretto’ (fino al 4 settembre). Prenotazione obbligatoria con messaggio whatsapp al 340 3614861

20.45. ‘Summer Fun 2022’: Baby Dance alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative + spettacolo con i clown Amaranta e Tamarindo. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre

21.30. ‘Zingar Gipsy’: concerto di swing italiano con la ‘Mario Leone Band’. Giardini Lowe, info +39 3481382608

OSPEDALETTI



21.30. Stelle sul Mare 2022 - Le meraviglie del cielo estivo’: osservazioni del cielo a cura dell’Associazione Stellaria. Piazzale al Mare



TAGGIA ARMA



16.30. ‘Bastioni e fortificazioni: dalle mura al Castello’: visita guidata gratuita con itinerario alla scoperta degli imponenti sistemi difensivi del borgo, messi in atto per proteggere la popolazione dalle incursioni piratesche fino al castello-fortezza alla sommità del centro storico. Ritrovo a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre, info 338 6913335



21.30. Per la Rassegna estiva ‘circus time’. 'Testatina Cuor di Leone’ - con La Baracca dei Burattini. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

21.15. Musica Italiana con Francesca Furfari. Via Martiri della Libertà lato levante

SANTO STEFANO AL MARE



21.00. Per ‘Un Mare di… eventi’, ‘1 delfini del Ponente Ligure’: serata dedicata agli abitanti del Mar Ligure: video, fotografie e racconti delle esplorazioni dei biologi marini nel Ponente Ligure. Piazza Scovazzi, evento gratuito

SAN LORENZO AL MARE

10.00-11.00. Lezione di Acquagym (tutti i martedì e giovedì fino al 18 agosto)



21.00. Cinema cn plein air al molo nuovo della Marina di San Lorenzo al Mare

DIANO MARINA



21.30. ‘Diano in Musica’: concerti musicali dislocati in diverse zone del centro cittadino tutti i martedì di luglio, agosto e inizio settembre



21.30. 11ª edizione dell’‘Estate Musicale Dianese’, rappresentazione di ‘Madama Butterfly’, opera lirica in tre atti, in forma completa, di Giacomo Puccini. Parco di Villa Scarsella, info 338 1118108 (più info)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 2 settembre)

17.00-24.00. ‘Shopping sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto)

21.00. Fiabe da colorare in riva al mare a cura di Libri al Mare con la giornalista Viviana Spada. Anfiteatro, lungomare delle Nazioni (tutti i martedì fino al 6 settembre escluso martedì 9 agosto)

21.30. Balliamoci l'estate: musica e divertimento con lo showman con Gianni Rossi. Piazza Torre Santa Maria



CERVO



18.30-21.30. ‘La Grande Nave’: mostra dedicata a Francesco Casorati e curata dall’Archivio Casorati. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero (h 18.30/21.30), fino al 14 agosto (più info)



18.00. 'Dai sentieri al Festival': escursione tra sentieri e antiche strade che congiungono i borghi di Andora, San Bartolomeo al Mare e Diano Marina accompagnati dalla guida Daniela Lantero (15 euro comprensivo di escursione, concerto delle 21.30 e contributo associazione). Partenza dalla Piazza dei Corallini, info e prenotazioni +39 3479384694



21.30. Per il 59° Festival Internazionale di Musica da Camera, concerto di Dmitry Smirnov (violino e viola) e Dario Bonuccelli al pianoforte (da 15 a 25 euro). Piazza dei Corallini (più info)



ENTROTERRA

CIPRESSA



17.00-24.00. Mercatini di artigianato e aziende agricole (tutti i martedì sera di luglio e agosto)



COSTARAINERA



20.30. ‘L’Italia s’è desta’: Teatro itinerante a cura del Teatro del Mutuo Soccorso

DIANO CASTELLO

21.00. Per la rassegna ‘Sul filo del divertimento’, X Puppets con Fluffy Puppets: spettacolo di pupazzi a tema X Factor, ispirato ai Muppets. Terrazza-bar del Bowling di Diano, Via Diano S Pietro, 105, ingresso libero con consumazione, info 0183 494131

21.00. Per la ‘Settimana Vivaldiana Nazionale’ (5ª edizione), concerto a cura del complesso cameristico ‘I Solisti’ dell’Orchestra da Camera Italiana ‘Antonio Vivaldi’ (Flauto, Oboe, Violino e Cembalo). Chiesa parrocchiale S. Nicola

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



FRANCIA

MENTON



18.00. Festival de Musique de Menton: concerto di Beatrice Berrut al Parc du Pian (più info)

21.30. Festival de Musique de Menton: concerto dell’Ensemble Janoska. Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange (più info)

MONACO

21.30. Per il Teatro del Fort Antoine, ‘S'Assurer de ses Propres Murmures’ (Essere sicuri dei propri mormorii) del ‘Collectif Petit Travers’ a cura della Direzione degli Affari Culturali. Fort Antoine (più info)



NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

WORK IN PROGRESS...



MERCOLEDI’ 3 AGOSTO



SANREMO

‘Sanremo in Sport Estate 2022’: questo il link per tutte le attività sportive gratuite proposte da 30 associazioni sportive negli spazi verdi comunali



10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601

17.00-20.00. Mostra ‘SanTo – Sanremo Torino’. Palazzo Gentile Spinola, piazza dei Dolori nel centro storico, fino al 28 agosto (più info)

17.30-22.30. ‘Ancestral howl (ululato ancestrale) - In mezzo a terra, cielo e mare’: mostra degli artisti internazionali Kim Boulukos e Leo Wesel (4 euro, 2 euro ridotto tra i 18 e i 25 anni e gratis sotto i 18). Forte di Santa Tecla fino al 7 agosto (da martedì a domenica)



18.00-24.00. Mostra personale ‘Unconscious’, seconda tappa del tour espositivo di Maira Meneghin e curata dall'artista Giacomo Pellini. Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia, fino al 28 agosto

18.00. Per ‘Folies Royal 2022’, Baby Magic Time con il mago Sasà. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00. Per ‘Folies Royal 2022’, Music Time con Maurizio Lavarello (piano e voce). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.00. 23ª edizione di ‘Rock in the casbah’ a cura di Associazione Fare Musica presso l’Anfiteatro San Costanzo nella città vecchia, ingresso libero, fino al 6 agosto (il programma a questo link)

21.30. ‘Cinema all’aperto’: proiezione del film ‘Encanto’. Piazza Borea d’Olmo (6 euro, ridotto 3 euro)

IMPERIA

20.00. Per ‘Una serata al Parasio’, ‘Cena in silenzio’: evento all’insegna del Respirare, Rilassarsi, Ritrovarsi. Logge di Santa Chiara, info: bar Pepito via Cascione a Porto Maurizio

21.00. Per la rassegna letteraria ‘Raccontiamo lib(e)ri’ a cura delle Associazioni ApertaMente Imperia e Famiglie Arcobaleno, presentazione ‘L’Avvocato argentino’ con Roberto Settembre e Donatella Alfonso. Piazzetta di via Antica dell'Ospizio

22.00. Performance 'Tra stelle e respiri' di Mike Maric. Oratorio di San Pietro



VENTIMIGLIA

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

10.00-17.30. ‘The Phantom’s Privilege’: mostra personale di Arianna Carossa. Villa Hanbury, Corso Montecarlo 43, fino al 3 settembre (da mercoledì a domenica h 10/12-15.30/17.30)

18.00. ‘I Giardini Hanbury all'imbrunire’: visita guidata tra profumi e colori della rigogliosa vegetazione mediterranea ed esotica + aperitivo presso il punto di ristoro prospiciente il mare (20 euro). Ritrovo presso l'ingresso dei Giardini, info e prenotazioni 0184 229507 (tutti i mercoledì di agosto)



21.00. ‘Tango para emocionar’: spettacolo di tango a cura del ‘Quartato de querusa’. Terrazza del Forte dell’Annunziata

21.15. Per la rassegna ‘Musica dei Castelli di Liguria’, ‘Tango para emocionr’: concerto del Quarteto De Querusa formato da Claudio Di Romualdo (bandoneon), Davide Ravasio (Voce e clarinetto), Leonardo Ferretti (pianoforte), Olesia Rusina (violino). Forte dell'Annunziata, ingresso libero (più info)

BORDIGHERA

9.00. ‘Summer fun 2022’: stretching alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)

19.00. ‘Summer fun 2022’: Qi Gong, pratica per il benessere psicofisico al chiosco della musica Evita Peron (fino al 4 settembre)

20.45. ‘Summer fun 2022’: Tango Argentino al chiosco della musica Evita Peron (fino al 4 settembre)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre

21.30. ‘Al sorgere di Saturno’: serata di osservazione astronomica con i telescopi. Lungomare Argentina, Spiaggia di fronte al Bar Eden (tre turni con massimo 30 persone: 21.30, 22.20 & 23.10), prenotazioni WhatsApp +39 3485520554

TAGGIA ARMA



21.00. Per il festival internazionale di musica classica Frequenze 20.0, concerto per organo e coro dedicato all’anniversario di Padre Lorenzo Perosi ed eseguito dal Coro Diocesano di Musica Sacra della Diocesi di Albenga diretto dal rev. Danilo Galliani e all’organo dal M° Giorgio Revelli. Oratorio della Santissima Trinità di Taggia

21.15. Concerto con Musiche da Film interpretate dalla Banda Pasquale Anfossi diretta dal M* Vitaliano Gallo. Piazzale Tiziano Chierotti, ingresso libero

RIVA LIGURE



21.15. BimBumBam: gonfiabili in via Martiri della Libertà

SANTO STEFANO AL MARE

18.00-23.30. Mercatini dell’Artigianato sul lungomare (mercoledì, venerdì, domenica di luglio e agosto)

21.30. Swing con la Soda Band in concerto. Piazza Baden Powell



SAN LORENZO AL MARE

21.00. Musica e intrattenimento con Djsct Polo al Bar Hotel Riviera dei Fiori della Marina di San Lorenzo (tutti i mercoledì sino al 31 agosto)



DIANO MARINA



21.15. Presentazione del libro ‘Tranfolanti si nasce’ di Valerio Remino, fisioterapista e massaggiatore ufficiale della Juventus dal 1980 al 1994. Dialoga con l'autore il giornalista Fulvio Damele. Piazza Martiri della Libertà, ingresso libero

21.30-24.00. ‘Balliamoci l'Estate’: Musica e animazione cura di Gianni Rossi. Molo delle Tartarughe, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 2 settembre)

17.00-24.00. ‘Shopping sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto)

21.30. Karaoke con Paolo Bianco in Piazza Torre Santa Maria



CERVO



18.30-21.30. ‘La Grande Nave’: mostra dedicata a Francesco Casorati e curata dall’Archivio Casorati. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero (h 18.30/21.30), fino al 14 agosto (più info)



ENTROTERRA

CIVEZZA

18.00. Visita al borgo di Civezza e cammino negli uliveti, sui sentieri e sulle sterrate. Cena al sacco con percorso di 8 km adatto a tutti accompagnati dalla guida GAE Marina Caramellino. Ritrovo in piazza della Chiesa, info e prenotazioni 337 1066940 anche via whatsapp

COSTARAINERA



18.00. Letture al Parco Novaro. A cura di Antea Edizioni

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



PIGNA



18.00. Per le celebrazioni in onore del Maestro Redento Raimondo (‘Redé’), musicista, intitolazione della scalinata di Vicolo Sant'Antonio alla memoria del Maestro Redento Raimondo. Accompagnamento musicale della Banda ‘L'Alpina’. Piazzetta Carlo Fea

21.00. Concerto dedicato alle composizioni del Maestro Redento Raimondo con Reddy Bobbio, Gianni Bobbio, Enrico Allavena, Mario Martini, Luca Valenti, Fausto Biamonti. Piazza XX Settembre

TRIORA



21.30. Serata cinema all’aperto con proiezione film ‘Dolittle’ (più info)



VILLA FARALDI



17.00-19.00. Mostra in omaggio alla musicista Silvia Kind. Oratorio di Santa Caterina a Tovo Faraldi, fino al 31 agosto (mercoledì, sabato e domenica)



FRANCIA

MENTON



21.30. Festival de Musique de Menton: concerto ‘Les Talens Lyriques’ + Christophe Rousset. Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange (più info)

MONACO

20.00. Per Monte-Carlo Summer Festival 2022, concerto dei Simple Minds. Salle des Etoiles (più info)

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)





GIOVEDI’ 4 AGOSTO

SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2022’: questo il link per tutte le attività sportive gratuite proposte da 30 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601

17.00-20.00. Mostra ‘SanTo – Sanremo Torino’. Palazzo Gentile Spinola, piazza dei Dolori nel centro storico, fino al 28 agosto (più info)

17.00. ‘Sanremo marinara’: visita alla scoperta del Porto e Mostra a Santa Tecla accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo davanti alla capitaneria di Porto, piazzale Vesco (10 euro), prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

17.30-22.30. ‘Ancestral howl (ululato ancestrale) - In mezzo a terra, cielo e mare’: mostra degli artisti internazionali Kim Boulukos e Leo Wesel (4 euro, 2 euro ridotto tra i 18 e i 25 anni e gratis sotto i 18). Forte di Santa Tecla fino al 7 agosto (da martedì a domenica)

18.00. AperiPico on the beach: aperitivo e tapas menu con Live music a cura di Monia Russo. Pico de Gallo, lungomare Vittorio Emanuele, info e prenotazioni, info 0184 574345 (più info)



18.00-24.00. Mostra personale ‘Unconscious’, seconda tappa del tour espositivo di Maira Meneghin e curata dall'artista Giacomo Pellini. Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia, fino al 28 agosto

21.00. 23ª edizione di ‘Rock in the casbah’ a cura di Associazione Fare Musica presso l’Anfiteatro San Costanzo nella città vecchia, ingresso libero, fino al 6 agosto (il programma a questo link)

21.30. ‘Cinema all’aperto’: proiezione del film ‘Ennio’. Piazza Borea d’Olmo (6 euro, ridotto 3 euro)

21.30. Il Classico Morgan: concerto diretto dal Maestro Angelo Valori incentrato sulla carriera musicale di morgan. Auditorium Franco Alfano (info e prenotazioni a questo link)

IMPERIA



7.45. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione naturalistica Monesi di Triora - Passo Garlenda - Rifugio La Terza - Monesi di Triora accompagnati dalla guida GAE Gabriele Cristiani. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Imperia, info 335 6037170 (più info)

21.00. Per le ‘Serate Organistiche Leonardiane 2022’, concerto dell’organista tedesco Josef Edwin Miltschitzky. Concattedrale di San Maurizio, ingresso libero (più info)

VENTIMIGLIA

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

10.00-17.30. ‘The Phantom’s Privilege’: mostra personale di Arianna Carossa. Villa Hanbury, Corso Montecarlo 43, fino al 3 settembre (da mercoledì a domenica h 10/12-15.30/17.30)

19.00. Yoga al Forte a cura dell’associazione Pramiti. Forte dell’Annunziata (giovedì di giugno, luglio, agosto)



18.00. Per ‘Agosto Medievale’, ‘Notte de Mediestate - Notte delle Perseidi’: degustazione di piatti tipici locali con spettacoli ed animazione + dalle h 21, rievocazione ed ambientazioni in abito d'epoca, nelle piazzette del centro storico, a cura dei Sestieri + Mercato medievale con prodotti artigianali, degustazione di piatti tipici locali + Visite guidate e mostre con Apertura delle Chiese e Apertura straordinaria del Civico Museo Archeologico G. Rossi con visita guidata (più info)

VALLECROSIA

21.00. Per la ‘Settimana Vivaldiana Nazionale’ (5ª edizione), concerto a cura del complesso cameristico ‘I Solisti’ dell’Orchestra da Camera Italiana ‘Antonio Vivaldi’ (Flauto, Oboe, Violino e Cembalo). Piazza del popolo nel borgo antico

BORDIGHERA



9.30. ‘Summer fun 2022’: yoga al chiosco della musica Evita Peron (fino al 4 settembre)

17.00-19.00. (ANNULLATO) Ping pong in giardino ai Giardini Lowe (il lunedì e giovedì fino al 5 settembre), info 349 0094219

18.00. ‘Summer fun 2022’: Pilates alla rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)

18.15. ‘Summer fun 2022’: Skateboard in Lngomare Argentina, altezza ‘Bagni Lido’ (portare il proprio skate). Prenotazione obbligatoria con messaggio Whatsapp al 391 7524574 (fino al 4 settembre)

19.00. ‘Summer fun 2022’: Barre Workout alla rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)

20.45. Summer fun 2022’: Zumba Kids alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre

OSPEDALETTI

21.30. Per la Rassegna ‘La festa in giardino’, ‘La giovinezza è sopravvalutata’: spettacolo di Paolo Hendel all’Auditorium di Ospedaletti, info 0184 544633 (biglietti acquistabili a questo link)

TAGGIA ARMA



16.00-23.00. ‘Artigianato sotto le Stelle’: mercatino dell’Artigianato sul lungomare di Arma



21.15. Per ‘TaggiainTeatro 2022 Short Edition’, rappresentazione dello spettacolo ‘Vita nei boschi’ liberamente ispirato al romanzo Walden, ovvero vita nei boschi, di Henry Thoreau, di e con Pino Petruzzelli. Anfiteatro del Castello, ingresso gratuito (più info)

RIVA LIGURE

21.15. Per la rassegna ‘Sala in Zucca 2022’, presentazione libro ‘Cappuccetto Green’ di Renata Cantamessa. Dialoga con gli ospiti il giornalista Claudio Porchia. Piazza Matteotti, ingresso libero

SANTO STEFANO AL MARE

21.00. ‘I Giovedì dei Bar’: musica live negli esercizi commerciali

21.30. Rassegna musicale ‘Santo Stefano Jazz 2022’ in Piazza Scovazzi, fino al 6 agosto

SAN LORENZO AL MARE

10.00-11.00. Lezione di Acquagym (tutti i martedì e giovedì fino al 18 agosto)

21.00. Spettacolo per bambini con il Teatro dei Mille Colori

DIANO MARINA

21.00. Per la Rassegna culturale-letteraria ‘Un Mare di Pagine’, Luca Crovi presenta ‘Il gigante e la Madonnina’. Direzione Artistica: Marco Vallarino. Letture: Roberto Guidarini. Via Genala (Zona ufficio IAT), ingresso libero, gradita la prenotazione del posto a sedere al 331 9968852

21.30. Per la 7ª edizione della Rassegna ‘Diano SottoMarina’ a cura degli istruttori dell'Asd InfoRmare, incontro sul tema ‘Restaurare il mare’ a cura di Monica Previati. Piazza Martiri della Libertà, ingresso libero (più info)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 2 settembre)

17.00-24.00. ‘Shopping sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto)



21.00. Cartoon Theater all’Anfiteatro

21.30. Per ‘Parole e Musica alla Rovere – Incontri letterari in musica’, Erica Marzo presenta ‘L'araba fenice’ (PubMe) + accompagnamento musicale a cura di Attenti a quei due, duo formato da Mauro Germinario al contrabbasso e Paola Lepore al pianoforte e all'arpa. Piazza Rovere

CERVO



18.30-21.30. ‘La Grande Nave’: mostra dedicata a Francesco Casorati e curata dall’Archivio Casorati. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero (h 18.30/21.30), fino al 14 agosto (più info)

ENTROTERRA

BADALUCCO



21.15. Per la 3ª edizione del ‘Badalucco Book Festival 2022’, presentazione del libro noir della giornalista Fulvia Alberti ‘Nelle pieghe del tempo’ (Antea). Piazzetta Umberto Eco, partecipazione libera



BAJARDO



21.00. Proiezione Film ‘Good Bye Lenin’ al Cinema al Castello CAMPOROSSO



21.30. Per ‘Arena Summer Festival’, ‘Cabaret Comedy Night’: spettacolo di cabaret con Daniela Carta, Marco Leoni, Riccardo Balatti, Davide Chiari e Stefano Borghetti. Special Guest il celebre Andrea Carlini. Evento in collaborazione con Liber theatrum di Ventimiglia e Accademia del Comico di Milano (a pagamento). Palatenda di località Bigauda, informazioni e prenotazioni al +39 3386273449 (anche via WhatsApp)

DOLCEACQUA

18.30. Per ‘Dolceacqua incontra’, Aldo Viano presenta il suo romanzo dal titolo ‘Confessare’. Giardini della sala polivalente, entrata libera lato parcheggio

PERINALDO

10.00. Festa della Lavanda

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



FRANCIA

ANTIBES



22.00. Festival Pyromélodique 2022 nella Baia di Juan-les-Pins (più info)



MENTON



18.00. Festival de Musique de Menton: concerto di Geneviève Laurenceau +David Kadouch. Palais de l’Europe (più info)

MONACO

21.30. Concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Jaap van Zweden con Beatrice Rana, pianoforte. In programma: Piotr Ilitch Tchaïkovsky e Ludwig van Beethoven. Corte d’Onore del Palazzo dei Principi (più info)

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)

VENERDI’ 5 AGOSTO



SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2022’: questo il link per tutte le attività sportive gratuite proposte da 30 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

10.00. Alfred Nobel ritorna a Sanremo: visita della villa e del parco, accompagnati dal sosia del famoso scienziato (10 euro). Ritrovo all’ingresso Villa Nobel, in Corso Cavallotti 116, info 338 1375423 (più info)

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601

18.00-24.00. Mostra personale ‘Unconscious’, seconda tappa del tour espositivo di Maira Meneghin e curata dall'artista Giacomo Pellini. Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia, fino al 28 agosto

17.00-20.00. Mostra ‘SanTo – Sanremo Torino’. Palazzo Gentile Spinola, piazza dei Dolori nel centro storico, fino al 28 agosto (più info)

17.30-22.30. ‘Ancestral howl (ululato ancestrale) - In mezzo a terra, cielo e mare’: mostra degli artisti internazionali Kim Boulukos e Leo Wesel (4 euro, 2 euro ridotto tra i 18 e i 25 anni e gratis sotto i 18). Forte di Santa Tecla fino al 7 agosto (da martedì a domenica)

18.00. Per ‘Folies Royal 2022’, Baby Magic Time con il Mago Sasà. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

19.45. Per ‘Folies Royal 2022’, Music Time con Massimo Spinetti (piano e voce). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.00. Spettacoli per bambini a cura dell’Associazione Culturale Oronero. Piazza Borea D’Olmo



21.00. Visita guidata della ‘Pigna’: Piazza della Cattedrale di San Siro, città Medioevale, belvedere dei Giardini Regina Elena, Santuario della Madonna della Costa, porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori (10 euro). Ritrovo davanti alla concattedrale di San Siro, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)



21.00. ‘Libri da Gustare’: rassegna editoriale a cura di Associazione Culturale ‘I Ristoranti della Tavolozza – Custodi del Territorio’. Serata dedicata a Libereso Guglielmi, il giardiniere di Calvino con ‘L’erbario di Marco Damele’. Forte di Santa Tecla, ingresso libero

21.00. ‘Sanremo t’inCanta’: serata dove tutti possono esibirsi. Conduzione ed animazione a cura di Alex Penna e Agostino Orsino. Palco di Piazza San Siro (di tutti i venerdì di luglio ed agosto e i martedì del 2, 9, 16 agosto)

21.00. 23ª edizione di ‘Rock in the casbah’ a cura di Associazione Fare Musica presso l’Anfiteatro San Costanzo nella città vecchia, ingresso libero, fino al 6 agosto (il programma a questo link)

21.30. Drusilla Foer nel suo show ‘Eleganzissima Estate’ (da 23 a 40 euro). Teatro Ariston, info e prenotazioni 0184 506060 (più info)

23.30. ‘Noxe’: il nuovo venerdì del Bay Club con la migliore musica Reggaeton, Hip Hop & R&B. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)

IMPERIA

8.45. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione naturalistica Passo Teglia - Passo della Mezzaluna - Carmo dei Brocchi - Passo Teglia accompagnati dalla guida GAE Andrea Muratore. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Imperia, info 370 1305089 (più info)

18.30-22.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21,30). Museo navale e Planetario Calata

21.00. Presentazione film di Fabrizio Polpettini, direttore artistico del Festival Filmcaravan, intitolato ‘Un Usage de la Mer’ (A Custom of the sea). Santuario di Santa Croce del Monte Calvario, ingresso libero



21.30. ‘La Casa di Bernarda Alba’ di Federico Garcia Lorca: spettacolo messo in scena dagli attoti de ‘Lo Spazio Vuoto’. Parasio di Porto Maurizio, in Piazza Pagliari, fino al 7 agosto (più info)

VENTIMIGLIA

9.30-23.00. ‘CIBO’: mostra del fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

10.00-17.30. ‘The Phantom’s Privilege’: mostra personale di Arianna Carossa. Villa Hanbury, Corso Montecarlo 43, fino al 3 settembre (da mercoledì a domenica h 10/12-15.30/17.30)

18.00. Per ‘Agosto Medievale’, ‘Notte de Mediestate - Notte delle Perseidi’: degustazione di piatti tipici locali con spettacoli ed animazione + dalle h 21, rievocazione ed ambientazioni in abito d'epoca, nelle piazzette del centro storico, a cura dei Sestieri + Mercato medievale con prodotti artigianali, degustazione di piatti tipici locali + Visite guidate e mostre con Apertura delle Chiese e Apertura straordinaria del Civico Museo Archeologico G. Rossi con visita guidata (più info)

BORDIGHERA

9.00. ‘Summer fun 2022’: stretching alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)



10.00. ‘Summer fun 2022’: Booty Pump alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)

18.30. ‘Summer fun 2022’: Yoga Baby (6-10 anni) al chiosco della musica Evita Peron (fino al 4 settembre). Prenotazione obbligatoria con messaggio whatsapp al 338 4653983

19.00. ‘Summer fun 2022’: Zumba alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)

19.00. Presentazione rommanzo ‘Il cadavere dimenticato’ dello scrittore sanremese Luca Albanese (All Around). Oltre l’autore intervengono Doriana Valesini e Giuseppe Bessone. Cambusa 9 al porto cittadino

19.30-21.00. ‘Passaggi illustri a Sasso di Bordighera - Il mondo di Irene Brin’: spettacolo teatrale itinerante a cura della compagnia ‘Teatro X Monet’ nel cuore del pittoresco borgo di Sasso di Bordighera, alla scoperta dell’affascinante mondo della scrittrice, giornalista, esperta d’arte e di moda Maria Vittoria Rossi, in arte ‘Irene Brin’. Partenza e biglietteria da Piazza Caprera della frazione di Sasso (12 euro), prenotazioni obbligatorie Whatsapp +39 347 5446651 (più info)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre

20.45. Rassegna d’Autore e d’Amore (7ª edizione dell’evento dedicato alla canzone d’autore e al progressive): Concerto della Progressive Band ‘Banco del Mutuo Soccorso’. Opening act: Valentina Pira e Angelo Delfino (10 euro). Giardini Lowe, fino al 7 agosto (i dettagli a questo link)

OSPEDALETTI

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato)

21.30. ‘Musica in Piazza’: concerto acustico di Geoffrey De Vai. Piazza IV Novembre

TAGGIA ARMA

16.30. 'Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia': visita guidata gratuita della parte medievale del centro storico e del Convento dei Padri Domenicani di Taggia (ingresso convento 5 euro). Ritrovo a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre alle 16.30, info e prenotazioni 338 6913335



21.30. Concerto tributo alle canzoni di Lucio battisti e Mina con la band dei Nuovi Solidi, testimonial nazionali di ENEA per la ricerca sul neuroblastoma. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

21.15. Nell’ambito del cartellone di appuntamenti del 2022 della stagione concertistica ‘Antiqua’, concerto dal titolo ‘Sancta Harmonia’ a cura dell’Accademia del Ricercare. Oratorio di San Giovanni Battista in Via Nino Bixio 59, ingresso a offerta libera, info 366 1791447 (h 11/14 oppure 16/18)

SANTO STEFANO AL MARE

18.00-23.30. Mercatini dell’Artigianato sul lungomare (mercoledì, venerdì, domenica di luglio e agosto)

21.30. Rassegna musicale ‘Santo Stefano Jazz 2022’ in Piazza Scovazzi, fino al 6 agosto

SAN LORENZO AL MARE

17.00-24.00. 'I Colori dell'Arte': mercatino sul lungomare (tutti i venerdì sera di luglio e agosto)



18.30. 22.30. Per ‘Un Mare di… eventi’, ‘Il Santuario Pelagos’: mostra fotografica sulla biodiversità del Ponente Ligure: delfini, balene, tartarughe e uccelli marini. Museo Relitto Romano, Lungomare C. Colombo, evento gratuito, anche domani

21.00. Spettacolo itinerante del Teatro dell'Albero

DIANO MARINA

19.30. 38ª Sagra del mare: Sagra enogastronomica con intrattenimento musicale a cura di Walter Giannarelli e la sua orchestra. Evento a cura dell'Ass. Naz. Marinai d'Italia Diano Marina. Villa Scarsella, fino al 7 agosto



21.30-24.00. ‘Balliamoci l'Estate’: Musica e animazione cura di Gianni Rossi. Molo delle Tartarughe, ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 2 settembre)



9.00-24.00. ‘Shopping sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto)

19.00. Sagra Festa di Rifondazione in piazzale Olimpia, fino al 7 agosto

21.30. Per la 7ª edizione del Rovere Jazz Festival, concerto del Trio Esperanto & Esmeralda Sciascia. Piazza Rovere (più info)

CERVO

18.30-21.30. ‘La Grande Nave’: mostra dedicata a Francesco Casorati e curata dall’Archivio Casorati. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero (h 18.30/21.30), fino al 14 agosto (più info)



21.30. Per il 59° Festival Internazionale di Musica da Camera, concerto del pianista Alexander Lonquich accompagnato dal Quartetto d’archi Shaborùz (da 15 a 25 euro). Piazza dei Corallini (più info)



ENTROTERRA

APRICALE

21.15. Per la 31a edizione della rassegna ‘E le stelle stanno a guardare’, il Teatro della Tosse di Genova presenta uno spettacolo di danza, prosa e musica dal titolo ‘Un Flauto Magico’ in omaggio ad Emanuele Luzzati (25 euro, Under 14 10 euro, over 65 e under 28 20 euro). Piazza del paese, fino al 15 agosto (i dettagli a questo link)

BORGHETTO D’ARROSCIA



20.00. ‘A Festa du Surisü’: sagra aperta a tutti in località Cian du Figu in Frazione Gazzo d’Arrosciacon prodotti tipici liguri e Porchetta alla brace + Musica dal Vivo con la Band ‘Pianob live music’ + lotteria con in palio un viaggio (più info)

CERIANA



21.00. ‘Note d’Estate’: concerto del gruppo ‘Oasi’ di Sanremo con musica classica a pop. Piazza Marconi



CIPRESSA



20.00. Serata gastronomica con intrattenimento musicale ad Aregai

CONIO

21.00. Per il FestiValdelMaro 2022 (4ª edizione), ‘Musica di celluloide’: concerto per violino e fisarmonica con Giovanni Sardo (violino) e Sergio Scappini (fisarmonica), Musiche di A.Piazzola, G.Bizet, G.Puccini, N. Rota, S.Scappini. Piazza della Chiesa

COSTARAINERA

18.00. Per l’Aperitivo con l’Aurore, ospite lo scrittore Gianmarco Parodi. Centro storico



DOLCEACQUA

10.30-12.30. Art Exhibition: personale di pittura di Mamadou Telly. Pinacoteca Morscio, ingresso libero, fino al 16 agosto (venerdì h 10.30/12.30, sabato h 15.30/19, domenica h 10.30/12.30-17.30/19)



21.30. ‘Variations, Tempo in Sospensione - piano&poesie’: incontro di musica e poesie con Eliel James. Castello Doria

DOLCEDO

21.00. Per la Rassegna ‘Per le vie del Borgo’, ‘Indialusia’: concerto dal titolo ‘Un viaggio flamenco alla scoperta dell'india’ con Miguel Czachowski (chitarra), Leo Vertunni (sitar), Manish Madankar (tabla), Krzysztof Nowakowski (cajon, percussioni). Piazzetta San Tommaso, ingresso ad offerta libera



PERINALDO

17.30. Per la rassegna letteraria ‘Seconda Stella a sinistra’, Enzo Ferrari presenta il libro ‘Guida, la Liguria del Ponente’. Sala Consigliare, ingresso libero

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

17.30. Angelo Verrando presenta il noir ‘Nero La Colla’, la storia di un fabbro nella Pigna Alto-Medievale, che vorrebbe essere un alchimista ma che si trasforma in uno sorta di investigatore. Piazza Umberto I (Loggia Medioevale)

POMPEIANA



21.15. Per la rassegna ‘Amo leggere’, presentazione libro ‘Le Tarot’ di Antonio Damele. Torre dei Panei



VILLA FARALDI



18.00. ‘Anello di Tovo’: escursione sul territorio con la guida GAE Luca Patelli con piccolo ristoro al ritorno offerto dall’Associazione ‘Tovo nel Cuore’. Ritrovo e partenza dalla Piazza della Chiesa di Tovo Faraldi, info e prenotazioni 347 6006939



FRANCIA

MENTON



18.00. Festival de Musique de Menton: concerto di Kim Bernard. Palais de l’Europe. Palais de l’Europe (più info)



21.30. Festival de Musique de Menton: concerto diPierre-Laurent Aimard. Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange (più info)

CAGNES-SUR-MER

21.00. Jazz au Château 2022: Festival del Jazz, Nathalie Santaine canta Ella Fitzgerald (tutti i venerdì sino al 9 settembre). Place du Docteur Maurel nella città alta (il programma a questo link)

CANNES



14.00. ‘Les Plages Electroniques’ (15ª edizione): grande evento musicale sulla spiaggia e sulle terazze del Palais des Festivals per tutti gli appassionati di musica elettronica, fino al 7 agosto (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)



SABATO 6 AGOSTO



SANREMO

‘Sanremo in Sport Estate 2022’: questo il link per tutte le attività sportive gratuite proposte da 30 associazioni sportive negli spazi verdi comunali



8.00-19.00. Mercato di ‘Piccolo Brocante’ in Piazza San Siro

9.00. Festival dei Boschi sul Prato di San Romolo: due giornate a cura dell’Associazione Culturale Oronero, anche domani (il programma a questo link)

9.30. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, visita guidata al centro storico e musei di Triora accompagnati dalla guida GAE Roberta Giovannina. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo, info 333 3685156 (più info)



10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601



16.00-20.00. Visita guidata alla villa romana di Bussana, via al Mare a Bussana (una visita ogni ora), info 348 913364

16.00-22.00. Apertura estiva della Pinacoteca Rambaldi del Museo di Villa Luca in frazione Coldirodi (5 euro; 3 euro ridotto per anziani over 65 anni, giovani under 26 anni e gruppi di almeno 10 persone). Sabato e domenica sino all’11 settembre

17.00-20.00. Mostra ‘SanTo – Sanremo Torino’. Palazzo Gentile Spinola, piazza dei Dolori nel centro storico, fino al 28 agosto (più info)

17.30-22.30. ‘Ancestral howl (ululato ancestrale) - In mezzo a terra, cielo e mare’: mostra degli artisti internazionali Kim Boulukos e Leo Wesel (4 euro, 2 euro ridotto tra i 18 e i 25 anni e gratis sotto i 18). Forte di Santa Tecla fino al 7 agosto (da martedì a domenica)

18.00-24.00. Mostra personale ‘Unconscious’, seconda tappa del tour espositivo di Maira Meneghin e curata dall'artista Giacomo Pellini. Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia, fino al 28 agosto

19.15. ‘Happy hour con l'autore’ (12ª edizione), la scrittrice sanremese Morena Fellegara presenta il suo libro ‘Il giocatore’. Introduve l’autrice Massimo Milone. Evento a cura dell’Associazione Pigna Mon Amour. Piazzetta dei Ferri, nel centro storico di Sanremo, partecipazione libera e gratuita

19.45. Per ‘Folies Royal 2022’, Music Time con il Nuages Trio formato da Giorgia Oliva (voce), Flavio Devoto (chitarra) e Alex Otta (tromba). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.00. 23ª edizione della rassegna di teatro dialettale ‘Nini Sappia’ con spettacolo della compagnia ‘La Torretta’ di Savona, che porta in scena il classico di Gilberto Govi ‘Gildo Peragallo Ingegnere’. Evento a cura di Compagnia Stabile Città di Sanremo. Piazza San Siro, ingresso libero

21.00. Ultimo giorno della 23ª edizione di ‘Rock in the casbah’ a cura di Associazione Fare Musica presso l’Anfiteatro San Costanzo nella città vecchia, ingresso libero (il programma a questo link)

23.30. Bay Music Saturday: tutti in pista per divertirsi a ritmo delle migliori hit del momento fino a tarda notte, in riva al mare sotto le stelle. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)

IMPERIA

10.00-17.30. ‘The Phantom’s Privilege’: mostra personale di Arianna Carossa. Villa Hanbury, Corso Montecarlo 43, fino al 3 settembre (da mercoledì a domenica h 10/12-15.30/17.30)

18.30-22.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli



18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21,30). Museo navale e Planetario Calata Anselmi (venerdì, sabato e domenica)

21.30. ‘La Casa di Bernarda Alba’ di Federico Garcia Lorca: spettacolo messo in scena dagli attoti de ‘Lo Spazio Vuoto’. Parasio di Porto Maurizio, in Piazza Pagliari, fino al 7 agosto (più info)



VENTIMIGLIA

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

17.00. Per la ‘Settimana Vivaldiana Nazionale’ (5ª edizione), concerto ‘Omaggio a Vivaldi – I concerti da Camera’ a cura del complesso cameristico ‘I Solisti’ dell’Orchestra da Camera Italiana ‘Antonio Vivaldi’ (Flauto, Oboe, Violino e Cembalo). Chiostro biblioteca Aprosiana



18.00. ‘Non Solo Spiaggia/Letteratura sospesa sul mare’ (17ª edizione): Enzo Barnabà presenta ‘Il Meglio Tempo. 1893, la rivolta dei Fasci nella Sicilia interna’ + Intermezzi musicali della violinista Brigitte Autret. Segue rinfresco. Sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso in Via della Pace a Grimaldi Superiore, ingresso libero

18.00. Per ‘Agosto Medievale’, ‘Notte delle corporazioni e dei Pirati’: degustazione di piatti tipici locali con spettacoli ed animazione + dalle h 21, Rievocazione ed ambientazioni in abito d'epoca, in piazza Colletta, a cura del Sestiere Auriveu + Mercato medievale con prodotti artigianali, degustazione di piatti tipici locali + Visite guidate e mostre con Apertura delle Chiese e Apertura straordinaria del Civico Museo Archeologico G. Rossi con visita guidata (più info)

VALLECROSIA



8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

21.00. Fiaccolata sul mare

BORDIGHERA



8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

9.00. ‘Summer fun 2022’: circuito funzionale alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)

10.00. ‘Summer fun 2022’: ginnastica soft alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)

18.00-22.00. Salone Internazionale dell’Umorismo 2022. La Retrospettiva: Esposizione di disegni e libri della Palma d’Oro + Omaggio a Raymond Peynet + Rassegna disegni su ‘Il mondo dell’automobile: oggi e in futuro’ + Copertine Buduàr + Presentazione del libro ‘Palme, datteri e risate’, un racconto del Salone di Paola Biribanti (ed. Graphe). Ex Chiesa Anglicana, fino al 28 agosto, info +39 333 8558355 (più info)

19.30-21.00. ‘Passaggi illustri a Sasso di Bordighera - Il mondo di Irene Brin’: spettacolo teatrale itinerante a cura della compagnia ‘Teatro X Monet’ nel cuore del pittoresco borgo di Sasso di Bordighera, alla scoperta dell’affascinante mondo della scrittrice, giornalista, esperta d’arte e di moda Maria Vittoria Rossi, in arte ‘Irene Brin’. Partenza e biglietteria da Piazza Caprera della frazione di Sasso (12 euro), prenotazioni obbligatorie Whatsapp +39 347 5446651 (più info)

20.45. ‘Summer fun 2022’: Macumba Kids alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre meno)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre



20.45. Rassegna d’Autore e d’Amore (7ª edizione dell’evento dedicato alla canzone d’autore e al progressive): concerto di Eugenio Finardi preceduto da Paolo Capodacqua in un breve set per omaggiare e ricordare il grande cantautore bolognese Claudio Lolli. Opening act: l’artista ligure Noma (10 euro). Giardini Lowe, fino al 7 agosto (i dettagli a questo link)

21.00. XII edizione della Festa del Mare: Santa Messa al porto celebrata su una barca + preghiera alla Madonnina + benedizione del porto, delle imbarcazioni e della gente di mare.. Porticciolo turistico (in caso di pioggia la S. Messa sarà celebrata a Sant’Ampelio)

OSPEDALETTI

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato), info 331 1813155

21.00. 53ª ‘Sagra du Pignurin Pan e Vin’: dstribuzione di pesce da frittura a cura dell’Associazione ‘U Descu Spiaretè’ (consumazione a pagamento). Piazzale al Mare

TAGGIA ARMA

9.50. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, visita guidata al centro storico e musei di Triora accompagnati dalla guida GAE Roberta Giovannina. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Taggia, info 333 3685156 (più info)



21.30. Concerto Live della Band ‘Libero Arbitrio’ con tributo alla Disco Music degli anni 70 ed 80 con appropriato abbigliamento scenico e cambi d'abito continui durante il concerto. Piazza Eroi Taggesi a Taggia, ingresso libero

RIVA LIGURE

9.00. Mercatino dell’hobbistica (martedì e sabato di luglio e agosto)

22.00. Festa del Mare con Spettacolo Pirotecnico all’Approdo nautico (Santa Messa alle ore 21)

SANTO STEFANO AL MARE



9.00. Fiera Patronale

21.00. Per la Festa patronale, Santa Messa e Processione + Fuochi d’Artificio

21.30. Rassegna musicale ‘Santo Stefano Jazz 2022’ in Piazza Scovazzi, fino al 6 agosto

SAN LORENZO AL MARE

18.30. 22.30. Per ‘Un Mare di… eventi’, ‘Il Santuario Pelagos’: mostra fotografica sulla biodiversità del Ponente Ligure: delfini, balene, tartarughe e uccelli marini. Museo Relitto Romano, Lungomare C. Colombo, evento gratuito

21.00. Spettacolo itinerante a cura del Teatro dell'Albero

DIANO MARINA



10.30. ‘553 miglia da Roma...alla Scoperta del Golfo di Diana’: visita guidata al percorso espositivo del Museo a cura del personale del MARM (2,50 euro). Museo Civico al Palazzo del Parco, info 0183 497621

19.30. 38ª Sagra del mare: Sagra enogastronomica con intrattenimento musicale a cura dell’Orchestra Lillo Baroni. Evento a cura dell'Ass. Naz. Marinai d'Italia Diano Marina. Villa Scarsella, fino al 7 agosto

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-24.00. ‘Shopping sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto)

10.00. Lezione di Zumba in Piazza Torre Santa Maria (ogni sabato sino al 3 settembre)

17.00-19.00. ‘Pillole di emergenza’: mini corsi gratuiti di BLS sulla spiaggia con approfondimento sul BSL pediatrico. A cura della Croce d'Oro di Cervo Imperia (ogni settimana fino al 30 agosto). Giardini Rosa dei Venti

19.00. Sagra Festa di Rifondazione in piazzale Olimpia, fino al 7 agosto

21.30. Per la 7ª edizione del Rovere Jazz Festival, concerto del Magasin du café – Piazzola Portrais. Piazza Rovere (più info)

CERVO



18.00. Visita didattica nel borgo di Cervo (7 euro). Ritrovo e partenza parcheggio ex Stazione Ferroviaria (di fronte alla Farmacia), prenotazione obbligatoria al 338 5959641 (più info)



18.30-21.30. ‘La Grande Nave’: inaugurazione mostra dedicata a Francesco Casorati e curata dall’Archivio Casorati. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero, fino al 14 agosto (più info)



ENTROTERRA

APRICALE



21.15. Per la 31a edizione della rassegna ‘E le stelle stanno a guardare’, il Teatro della Tosse di Genova presenta uno spettacolo di danza, prosa e musica dal titolo ‘Un Flauto Magico’ in omaggio ad Emanuele Luzzati (25 euro, Under 14 10 euro, over 65 e under 28 20 euro). Piazza del paese, fino al 15 agosto (i dettagli a questo link)

BAJARDO

10.30-18.30. Mostra ‘Stracci Bajocchi’ di Arrigo Speziali. Castello di Baiardo, fino al 28 agosto (sabato e domenica h 10.30/12.30-15.30/18.30), info 335 6455488

18.00. Per ‘Bajardo Lectures’, lezione su John Ruskin e la musica. Letture a cura dell’attore sanremese Max Carja con intermezzi musicali e un piccolo recital strumentale offerto dal Duo Pizzicante con Freddy Colt al mandolino e Davide Frassoni alla chitarra. Evento a cura dell’Accademia Pigna di Sanremo. Chiesa Vecchia del paese, partecipazione gratuita

21.30. ‘La Notte della Luna e delle Stelle’: presentazione del cielo stellato e osservazioni guidate. Chiesa Vecchia. partecipazione libera

BORGHETTO D'ARROSCIA

17.00. Cian du Figu Music Festival’: evento di musica dance completamente immerso nella natura in frazione Gazzo d'Arroscia in località Cian du Figu, ingresso gratuito (Servizio Navetta), info & prenotazione 338 9743928 (più info)

CAMPOROSSO

21.30. Per ‘Arena Summer Festival’, concerto dei ‘Killer Queen - Official Italian Queen Performers’ (a pagamento). Palatenda di località Bigauda. Per info e prenotazioni al +39 335 6905248 anche via WhatsApp (più info)

CERIANA

21.00. Festa del Bernardun, ricetta tipica di Ceriana. Piazza Marconi

CIPRESSA



20.00. Serata gastronomica con intrattenimento musicale ad Aregai



COSTARAINERA



9.00-18.00. Percorso Natura al Parco Novaro Ritrovo all’ingresso della palazzina



DOLCEACQUA

15.30-19.00. Art Exhibition: personale di pittura di Mamadou Telly. Pinacoteca Morscio, ingresso libero, fino al 16 agosto (venerdì h 10.30/12.30, sabato h 15.30/19, domenica h 10.30/12.30-17.30/19)

21.30. ‘Carnevale Estivo’ con i Dusäigöti: serata Gastronomica e Danzante a tema in Piazza Mauro, entrata libera



ISOLABONA



17.30. Presentazione libro ‘Lo Smemorato di Sanremo’ di Achille Maccapani. Conduce Paolo Veziano. Cantina di Casiglian, via Cairoli



LUCINASCO



18.00. Per la rassegna ‘RespiriAMO Teatro’, ‘Confessioni Psicolavabili’: spettacolo teatrale di e con Dario Benedetto (10 eurom ridotto 8 euro). Piazza San Pantaleo in frazione Borgoratto, info e prenotazioni 346 3748586 (più info)

PIETRABR UNA

21.15. Italian Sgraffiati in concerto, Rock music (servizio ristoro)

PIGNA



11.00. Simbologia tradizionale e convenzionale a cura di Sarvan Cabotina (più info)

15.00. Come realizzare un pendolo a cura di Elena Mazzini (più info)



16.30. Convivio sulle Erbe con Karin Raurer (più info)



21.30. Visita guidata in notturna al borgo di Triora con Raffaella Asdente (più info)

PERINALDO

21.00. Concerto per Arpa Celtica presso l’enoteca ‘Di Vino e…’

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



PONTEDASSIO

21.00. Notte Bianca della ‘balletta’ in frazione Bestagno

TRIORA



9.00. ‘Sciacarée’ (1ª edizione), il Festival dell’Outdoor nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri: trekking, biking, e-biking, canyoning, arrampicate in falesia, ma anche semplici passeggiate nei borghi e attività gastronomiche, iniziazioni alle attività sportive, momenti di relax, musica, attività per bambini e famiglie (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)

VILLA FARALDI



17.00-19.00. Mostra in omaggio alla musicista Silvia Kind. Oratorio di Santa Caterina a Tovo Faraldi, fino al 31 agosto (mercoledì, sabato e domenica)

19.00. ‘Festa in Piazza’: Street Food, ballo e divertimento musicale con la Karaibe Band Show. Piazza della Chiesa a Riva Faraldi



FRANCIA

MENTON



21.30. Festival de Musique de Menton: concerto di Daniel Lozakovich + Alexandre Kantorow. Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange (più info)

CANNES



14.00. ‘Les Plages Electroniques’ (15ª edizione): grande evento musicale sulla spiaggia e sulle terazze del Palais des Festivals per tutti gli appassionati di musica elettronica, fino al 7 agosto (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)

MONACO

10.00-20.00. Esposizione di Christian Louboutin, L’Exhibition[niste] curata da Olivier Gabet, direttore del museo di arti decorative. Grimaldi Forum Monaco (tutti i giorni con apertura notturna il giovedì fino alle 22), fino al 28 agosto (più info)

NICE

10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT



21.30. ‘La grande notte veneziana’: sfilata con maschere e costumi veneziani, fiaccolata, sbandieratori e gruppi di carnevale + pirotecnico e festa da ballo. Avenue Jean Mermoz (più info)





DOMENICA 7 AGOSTO



SANREMO

‘Sanremo in Sport Estate 2022’: questo il link per tutte le attività sportive gratuite proposte da 30 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

8.20. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione naturalistica Realdo - Monte Saccarello – Realdo accompagnati dalla guida GAE Diego Rossi. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo, info 329 1512290 (più info)

9.00. Festival dei Boschi sul Prato di San Romolo: due giornate a cura dell’Associazione Culturale Oronero (il programma a questo link)

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601

11.00. Concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal Maestro Giancarlo De Lorenzo che ripercorre i capolavori della musica classica da Mozart a Rossini. Prato di San Romolo, ingresso gratuito



16.00-20.00. Visita guidata alla villa romana della Foce in via San Rocco (una visita ogni ora), info 348 913364

16.00-22.00. Apertura estiva della Pinacoteca Rambaldi del Museo di Villa Luca in frazione Coldirodi (5 euro; 3 euro ridotto per anziani over 65 anni, giovani under 26 anni e gruppi di almeno 10 persone). Sabato e domenica sino all’11 settembre

17.30-22.30. ‘Ancestral howl (ululato ancestrale) - In mezzo a terra, cielo e mare’: ultimo giorno della mostra degli artisti internazionali Kim Boulukos e Leo Wesel (4 euro, 2 euro ridotto tra i 18 e i 25 anni e gratis sotto i 18). Forte di Santa Tecla

18.00-24.00. Mostra personale ‘Unconscious’, seconda tappa del tour espositivo di Maira Meneghin e curata dall'artista Giacomo Pellini. Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia, fino al 28 agosto

18.00. ‘Terno secco con morto’: Firma Copie della scrittrice Morena Fellegara presso la Libreria ‘Sanremo Libri”, Via Roma 91

18.00. Per ‘Folies Royal 2022’, Baby Magic Time con il mago Sasà. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

19.45. Per ‘Folies Royal 2022’, Music Time con Diego Genta e Selena Gaslini (duo piano e voce). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00. ‘That’s Amore’: ricco apericena a buffet con isole del gusto + musica happy e dance. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info 348 3984066 (più info)



21.15. Cinema sotto le Stelle (16ª edizione): proiezione film ‘Midnight in Paris’. Piazza Santa Brigida alla Pigna, ingresso gratuito

IMPERIA

18.30-22.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21,30). Museo navale e Planetario Calata Anselmi (venerdì, sabato e domenica)

21.30. ‘La Casa di Bernarda Alba’ di Federico Garcia Lorca: spettacolo messo in scena dagli attoti de ‘Lo Spazio Vuoto’. Parasio di Porto Maurizio, in Piazza Pagliari (più info)

VENTIMIGLIA

9.00-19.00. 101ª edizione del ‘Desbaratu’: manifestazione con bancarelle dei negozi a posti fisso con esposizione merce invenduta a prezzi stracciati. A cura di Confcommercio. Centro città

9.30-23.00. ‘CIBO’: mostra del fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)



10.00-17.30. ‘The Phantom’s Privilege’: mostra personale di Arianna Carossa. Villa Hanbury, Corso Montecarlo 43, fino al 3 settembre (da mercoledì a domenica h 10/12-15.30/17.30)

11.00. ‘Pic-nic nel blu ai Giardini Hanbury’: Visita guidata + pic-nic con prodotti del territorio (ingresso, visita guidata e cestino 20 euro, 10 euro bambini). Ritrovo all’ingresso dei Giardini Botanici Hanbury (tutte le domeniche di luglio e agosto), prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 (più info)



18.00. Per ‘Agosto Medievale’, Regata dei Sestieri: competizione tra i Sestieri cittadini con gozzi liguri, sul miglio marino, per l’assegnazione del ‘Palio Marinaro’. Lungomare Cavallotti, Oberdan, Marina S.Giuseppe (più info)

18.30. Per ‘Agosto Medievale’, Notte delle Corporazioni e dei Pirati: spettacoli e intrattenimenti musicali in Piazza della Cattedrale + Sapori Intemeli con degustazione di piatti tipici locali + Mercato artigianale e degustazioni (più info)

21.00. ‘Non Solo Spiaggia/Letteratura sospesa sul mare’ (17ª edizione): Mirko Ferretti presenta ‘Il Calcio visto da dentro’. Segue rinfresco. ‘Terrazza sul mare’ (salendo verso Mortola Superiore, 300 m. dopo il cimitero), ingresso libero

21.30. ‘Intorno a me...Jazz’: Spettacolo musicale – teatrale ispirato al libro di Umberto Germinale ‘Around me... jazz’ a cura di We(st)ory Ensemble & Liber Theatrum (12 euro). Giardini Botanici Hanbury. Info e prenotazioni +39 338 6273449 (più info)

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

8.30. ‘Summer fun 2022’: Ql Gong, pratica per il benessere psicofisico rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)

9.30. ‘Summer fun 2022’: Aerobica alla rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)

18.00-22.00. Salone Internazionale dell’Umorismo 2022. La Retrospettiva: Esposizione di disegni e libri della Palma d’Oro + Omaggio a Raymond Peynet + Rassegna disegni su ‘Il mondo dell’automobile: oggi e in futuro’ + Copertine Buduàr + Presentazione del libro ‘Palme, datteri e risate’, un racconto del Salone di Paola Biribanti (ed. Graphe). Ex Chiesa Anglicana, fino al 28 agosto, info +39 333 8558355 (più info)

19.30-21.00. ‘Passaggi illustri a Sasso di Bordighera - Il mondo di Irene Brin’: spettacolo teatrale itinerante a cura della compagnia ‘Teatro X Monet’ nel cuore del pittoresco borgo di Sasso di Bordighera, alla scoperta dell’affascinante mondo della scrittrice, giornalista, esperta d’arte e di moda Maria Vittoria Rossi, in arte ‘Irene Brin’. Partenza e biglietteria da Piazza Caprera della frazione di Sasso (12 euro), prenotazioni obbligatorie Whatsapp +39 347 5446651 (più info)

20.45. ‘Sumer fun 2022’: balli caraibici alla rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre

20.45. Rassegna d’Autore e d’Amore (ultimo giorno della 7ª edizione dell’evento dedicato alla canzone d’autore e al progressive): concerto di Eugenio Bennato + Ginevra Di Marco propone un omaggio a Luigi Tenco con il Recital ‘Quello che Conta’. Opening act: Davide Laura, considerato tra i più importanti artisti di strada italiani (10 euro). Giardini Lowe (i dettagli a questo link)

TAGGIA



8.00-20.00. ‘U Giurnu du Rebaxiu’: manifestazione commerciale a cura dell'associazione Confcommercio. Via Boselli, Via Blengino, Via Stazione ad Arma

8.45. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione naturalistica Realdo - Monte Saccarello – Realdo accompagnati dalla guida GAE Diego Rossi. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Taggia, info 329 1512290 (più info)



21.00. ‘Gio...Can..Do con Ubac’: sfilata cinofila aperta a tutti i nostri amici pelo setti. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

21.15. Per la rassegna ‘BimBumBam’, cinema all’aperto con proiezione del film ‘Il GGG - Il Grande gigante gentile’. Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE

18.00-23.30. Mercatini dell’Artigianato sul lungomare (mercoledì, venerdì, domenica di luglio e agosto)

21.00. Festa Latina

DIANO MARINA

8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: mercatino dell'hobbistica e dell'antiquariato in Corso Roma e Piazza Martri della Libertà (ogni prima domenica di ogni mese)

14.00-22.00. ‘Ma io volevo essere bella - Storia di un goliarda di nome Mauro Feola’: mostra (foto, video, oggetti goliardici) in memoria e ricordo di Mauro Feola, fondatore della Sequella de li Goliardi Dianesi. Anfiteatro sulla passeggiata a mare (di fronte alla Chiesa Parrocchiale)

17.00. ‘Il Cammino di Santiago per tutti’. Ritrovo presso la chiesetta sconsacrata di Villa Scarsella. Alle ore 17.55 arrivo alla Chiesa di San Giacomo in frazione Diano Calderina. A seguire S. Messa

19.30. 38ª Sagra del mare (ultimo giorno): Sagra enogastronomica con intrattenimento musicale a cura di Antonella Marchini e la sua orchestra. Evento a cura dell'Ass. Naz. Marinai d'Italia Diano Marina. Villa Scarsella

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-24.00. ‘Shopping sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto)



19.00. Sagra Festa di Rifondazione in piazzale Olimpia

21.30. Per la 7ª edizione del Rovere Jazz Festival, concerto dei Globetrotter guest Alain Caron. Piazza Rovere (più info)

CERVO



18.30-21.30. ‘La Grande Nave’: inaugurazione mostra dedicata a Francesco Casorati e curata dall’Archivio Casorati. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero, fino al 14 agosto (più info)

ENTROTERRA

APRICALE



21.15. Per la 31a edizione della rassegna ‘E le stelle stanno a guardare’, il Teatro della Tosse di Genova presenta uno spettacolo di danza, prosa e musica dal titolo ‘Un Flauto Magico’ in omaggio ad Emanuele Luzzati (25 euro, Under 14 10 euro, over 65 e under 28 20 euro). Piazza del paese, fino al 15 agosto (i dettagli a questo link)

BAJARDO

10.30-18.30. Mostra ‘Stracci Bajocchi’ di Arrigo Speziali. Castello di Baiardo, fino al 28 agosto (sabato e domenica h 10.30/12.30-15.30/18.30), info 335 6455488

11.00. Mostra ‘Uno Sguardo Su Bajardo’ con cartoline storiche, scorci del paese dipinti dal pittore Mario Zunino, poesie in dialetto e ricordi del bajocco/parigino Livio Tamagno. Sala Polivalente di Piazza Rubino (apertura tutta l’estate nelle giornate festive), ingresso libero

11.00. Mostra ‘L’erbario di Marco Damele’ presso il Castello adiacente la Piazza Vecchia (apertura tutta l’estate nelle giornate festive), fino al 28 agosto, ingresso libero

21.00. La Compagnia Stabile Città di Sanremo presenta ‘Ina Storia... Pesante!’: commedia in tre atti di A. Bisson. Piazza Parrocchiale

CERIANA

9.30-17.30. Tradizionale mercatino dell'artigianato con prodotti realizzati dagli hobbisti: cucito, bijoux, carta e legno e prodotti del territorio per oggetti unici e personalizzati. Corso Italia

CIPRESSA



21.00. Osservatorio Astronomico alla Torre Gallinara

COSTARAINERA



9.00-18.00. Percorso Natura al Parco Novaro Ritrovo all’ingresso della palazzina



10.00. Festa Patronale della Nostra Signora degli Angeli. Piani di Costarainera

18.00. Formulare efficacemente un desiderio. A cura dì Sergio Cioli

DOLCEACQUA

10.30-19.00. Art Exhibition: personale di pittura di Mamadou Telly. Pinacoteca Morscio, ingresso libero, fino al 16 agosto (venerdì h 10.30/12.30, sabato h 15.30/19, domenica h 10.30/12.30-17.30/19)

15.00. Passeggiata nel paese incantato di Dolceacqua, dedicata ai luoghi di Monet e alle sue opere. Si potranno visitare anche Palazzo Luigina Garoscio e la Pinacoteca Morscio. Al termine degustazione del vino Rossese doc e prodotti tipici (ogni prima domenica del mese). Ritrovo davanti all’ufficio IAT, info 337 1004228 (più info)

21.00. ‘Etiopia 2001’: proiezione in 2D al Visionarium Cinema 3D, entrata libera

ISOLABONA



21.00. Concerto della Banda Musicale ‘Città di Ventimiglia’. Piazza Martiri

LUCINASCO

10.00 & 16.00. Visita guidata del complesso museale diffuso che trova compendio nella sezione di Arte Sacra, la casa contadina e la raccolta etnografica (tutte le domeniche), 0183 52425

PERINALDO

16.00. Musica nel Borgo a cura del Duo Pic Panacée ‘Taffin-Dell’Anno’

PIGNA

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

17.30. Daniela Cassini presenta il libro ‘Lina’ Partigiano e letterata, amico del giovane Italo Calvino. Piazza Umberto I (Loggia Medioevale)

POMPEIANA

21.15. Per la rassegna ‘Amo leggere’, Cantastorie e letture per bambini con Sabrina Barbetta, Maria Cristina Bertolino, Patrizia Massano e Marco Terrone. Piazza Santa Maria

TRIORA



9.00. ‘Sciacarée’ (1ª edizione), il Festival dell’Outdoor nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri: trekking, biking, e-biking, canyoning, arrampicate in falesia, ma anche semplici passeggiate nei borghi e attività gastronomiche, iniziazioni alle attività sportive, momenti di relax, musica, attività per bambini e famiglie (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)

10.30. Visita guidata nel centro storico di Triora con Raffaella Asdente (più info)

15.30. Energie universali della Genesa a cura di Bottega della Luna (più info)



17.00. Fluidi e polveri esoteriche a cura di Sibylla Martina (più info)



21.30. Proiezione video ‘Le bellezze della Valle Argentina’ (più info)

VALLEBONA



19.00. Per la ‘Settimana Vivaldiana Nazionale’ (5ª edizione), concerto a cura del complesso cameristico ‘I Solisti’ dell’Orchestra da Camera Italiana ‘Antonio Vivaldi’ (Flauto, Oboe, Violino e Cembalo). Piazza XX settembre



VILLA FARALDI



17.00-19.00. Mostra in omaggio alla musicista Silvia Kind. Oratorio di Santa Caterina a Tovo Faraldi, fino al 31 agosto (mercoledì, sabato e domenica)



FRANCIA

CANNES



14.00. ‘Les Plages Electroniques’ (ultimo giorno della 15ª edizione): grande evento musicale sulla spiaggia e sulle terazze del Palais des Festivals per tutti gli appassionati di musica elettronica (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)

MENTON



18.00. Festival de Musique de Menton: concerto di Victoria & Rena Shereshevskaya. Palais de l’Europe. Palais de l’Europe (più info)

MONACO

10.00-20.00. Esposizione di Christian Louboutin, L’Exhibition[niste] curata da Olivier Gabet, direttore del museo di arti decorative. Grimaldi Forum Monaco (tutti i giorni con apertura notturna il giovedì fino alle 22), fino al 28 agosto (più info)

20.00. Per Monte-Carlo Summer Festival 2022, concerto di Gianna Nannini. Salle des Etoiles (più info)

21-30. Concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Jérémie Rhorer con Martin Helmchen, pianoforte. In programma: Robert Schumann e Johannes Brahms. Corte d’Onore del Palazzo dei Principi (più info)

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)







Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate