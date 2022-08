Nuoto: tre atleti della Rari Nantes Imperia protagonisti ai Campionati Italiani di Categoria di Roma

Sono terminati i Campionati Italiani di Categoria, alla piscina Pietralata in Roma, dove Elisa Cifelli, Lorenzo Giordano e Martina Acquarone hanno onorato i colori giallorossi della Rari Nantes Imperia. Per ogni disciplina gareggiavano gli atleti nati in due annate differenti ed i nostri si sono talvolta ritrovati in vasca con avversari anagraficamente più esperti.

Tra i primi a scendere in acqua, Lorenzo Giordano nei 100 Rana con 1.05.9, che riscontrato il settimo tempo tra tutti i nati 2005 in Italia e bissando la stessa posizione anche nei 50 metri (29.53) mancando la finalissima per un soffio. Coach Davide Dreossi si ritiene comunque soddisfatto delle prove:” Il ragazzo in questi mesi non è riuscito ad allenarsi al meglio. Ha avuto qualche problema di salute che ne ha condizionato la preparazione e i risultati ottenuti sono buoni; purtroppo cediamo sempre qualcosa all’inizio, a causa della mancanza di blocchi in piscina.”