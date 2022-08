Nuoto: ottime prestazioni per la giovane nuotatrice Giulia Viacava ai campionati italiani di categoria cadetti juniores

Si stanno concludendo oggi i campionati italiani di categoria cadetti juniores. Per il 2022 questi campionati erano l’obbiettivo di Giulia Viacava. Finalmente, dopo il COVID, i campionati erano organizzati con batteria e finali. E Giulia (che vive e si allena nel Principato di Monaco) ha potuto esprimersi al meglio anche nel suo paese.

“Certo è sempre bello salire sul podio, ma quando sei da sola senza una tua collega francese sullo stesso tuo gradino è ancora più bello”. Negli ultimi due mesi la preparazione è stata finalizzata proprio per questo evento e “gli allenatori dell’AS Monaco Natation (Remi Besson e Michel Pou) l’hanno veramente preparata in modo eccellente”, parole dell’allenatore italiano del Genova Nuoto che segue Giulia per le gare italiane (Davide Ambrosi). Tutti molto contenti di questi campionati!! I risultati sono certamente merito di Giulia ma ovviamente anche di chi la segue, l’allena e la incoraggia. Giulia ringrazia tutti!

Ecco i risultati:

- Medaglia di bronzo 200 dorso 2.16.35 ottenendo il record regionale di categoria e la qualificazione agli assoluti di dicembre e di aprile

- Medaglia di bronzo 200 misti 2.19.84 qualificazione agli assoluti di aprile

- Quarta nei 400 misti 4.58.54 qualificazione agli assoluti di aprile

- Sesta nei 200 stile 2.04.68 qualificazione agli assoluti di aprile

- Sesta nel 100 stile 57.40

- Quinto posto nella staffetta 4*200 stile (Viacava-Terlizzi-Myrtaj-Ghigliotti)

- Sesto posto nella staffetta 4*100 misti (Viacava-Santandrea-Myrtaj-Terlizzi)