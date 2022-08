Ventimiglia: la Confesercenti chiede un incontro al Commissario, verrà presentato il 'decalogo' dei problemi della città

La Confesercenti provinciale di Imperia ha chiesto incontro ufficiale al Commissario Prefettizio di Ventimiglia. L’associazione di categoria, infatti, farà le proprie 10 richieste sui punti emergenziali individuati nella città di confine e che interessano il suo tessuto economico, turistico e commerciale.

I 10 punti ‘caldi’ sono: appalto di servizio della nettezza urbana, situazione migranti, situazione idrica fiume Roya, realizzazione della passerella sul Roya, progetto di ristrutturazione del Mercato coperto, abusivismo commerciale, tavolo del turismo; regolamento del commercio, ordinanza orari attività e parcheggio di San Secondo.

“Questi dieci punti – evidenzia la Confesercenti - inseriti all’interno di un contesto cittadino in cui le infrastrutture sono carenti, dove il degrado e i problemi sociali sono all’ordine del giorno, creano una situazione di insicurezza ai nostri esercenti per i quali chiediamo maggiore tutela affinché possano operare in condizioni di sicurezza ed in un ambiente consono la propria attività imprenditoriale”.