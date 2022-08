Ventimiglia: aveva colpito con un coltello due connazionali, algerino 34enne si costituisce alla Poliza

La Polizia di Ventimiglia ha scoperto l’aggressore di due algerini di 20 e 35 anni, per fatti avvenuti il 23 luglio. I due sono stati colpiti con armi da taglio e portati in ospedale per una prognosi totale di 33 giorni.

Gli agenti hanno accertato che all’origine della violenta aggressione c’era un diverbio scaturito da futili motivi. Le indagini, attivate immediatamente, hanno portato al rinvenimento e successivo sequestro del coltello impiegato per l’aggressione, nonché all’individuazione di tre testimoni.

Gli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia hanno concluso l’inchiesta nei tre giorni successivi. Il colpevole è un algerino di 34 anni, che probabilmente ormai consapevole di essere stato scoperto, si è poi costituito negli uffici della Polizia di Stato, accompagnato da un legale di fiducia.