Diano Marina: turni serali della Polizia Municipale, Za Garibaldi risponde a Bellacicco "Intervento impreciso e irrispettoso"

“Sono rimasto stupito nel leggere le dichiarazioni del consigliere di minoranza Marcello Bellacicco riguardo alla gestione del Corpo di Polizia Locale e ritengo sia giusto dover precisare”. Inizia in questo modo la risposta del Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, all’intervento di ieri del Consigliere di opposizione (QUI).

“Prima di tutto, per quanto riguarda specificatamente il servizio serale e notturno della Polizia Locale, è opportuno ricordare che (sulla base delle esperienze degli anni passati) per la stagione estiva, grazie anche alla presenza di due agenti stagionali, è stato predisposto, ogni giorno, un turno aggiuntivo che termina alle 21 oltre alle consuete turnazioni. Inoltre, è stato attivato il ‘progetto estivo’, su base volontaria esattamente come negli anni precedenti, a cui hanno aderito 4 agenti (e non 3 come ha dichiarato il consigliere di minoranza Bellacicco). Il progetto prevede, sempre in linea con l’esperienza degli anni scorsi, la presenza della pattuglia della Polizia Locale sino alle 24 nelle serate interessate da manifestazioni (ad esempio, era presente in occasione della notte bianca con il concerto di Malika Ayane) o in quelle che prevedono maggior affluenza di turisti e dove si ipotizzano maggiori problematiche sul territorio”.

“A tutela della sicurezza dei cittadini e degli imprenditori – prosegue il primo cittadino – e con il preciso scopo di prevenire eventuali incidenti, ho chiesto di poter avere una maggior vigilanza, aggiungendo il servizio di personale privato addetto alla sicurezza. Non dimentichiamo che gli eventi si svolgono all’aperto e che molto spesso sono disturbati dalla presenza, nel migliore dei casi, di qualche maleducato. Questo intervento è stato voluto anche per tutelare la professionalità degli artisti”.

“Mi spiace dover sottolineare che – termina Za Garibaldi - oltre che imprecisi, gli interventi del consigliere di minoranza Bellacicco sono spesso malevoli e irrispettosi, cosa che non mi sarei mai aspettato viste le qualità morali e istituzionali che gli riconosco e che lui, peraltro, non smette di sbandierare. Ritengo che anche la più evidente faziosità non debba mai scadere nella menzogna o addirittura nell’insolenza, nel rispetto dei propri concittadini e di chi lavora per loro, siano essi sindaci, amministratori o dipendenti pubblici”.