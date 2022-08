Vallecrosia: per la 'Notte Blu', divieto di vendere bevande contenute in bottiglie e/o bicchieri di vetro

Venerdì 12 agosto a Vallecrosia è in programma la manifestazione ‘Notte Blu’ che coinvolgerà alcune zone cittadine. Per arginare eventuali possibili danni a cose e persone, il Comune ha emesso un’ordinanza che vieta agli esercenti di attività di somministrazione al pubblico la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e/o bicchieri di vetro nell'area interessata dalla manifestazione e fino a mt 100 dalla stessa. È inoltre vietata l'esplosione di qualsiasi tipo di petardo o materiale similare nell'area di 500 metri dai luoghi interessati dalla manifestazione.

L’intera ordinanza a questo link