Sanremo: da ieri ha chiuso il ristorante 'La Muraglia' di via Roma, il saluto di un affezionato lettore

Un nostro lettore di Sanremo, Renato Grinda, ci ha scritto per salutare i titolari del ristorante cinese ‘La Muraglia’ di via Roma, che ha deciso di chiudere da ieri:

“Per puro caso sono stato con i miei anziani genitori a cena ieri sera alla ‘Muraglia’ ed ho appreso la triste notizia. In un primo momento avevo capito che chiudevano per un periodo di ferie, ma poi la titolare mi ha spiegato che avrebbero chiuso per sempre. Io ero un affezionato cliente, insieme alla mia famiglia e amici. La qualità è sempre stata eccellente, sempre migliorata nel tempo, l'ambiente fresco e rilassato. Non me ne vogliano i ristoranti ‘all you can eat’ dove puoi caricarti di cibo, ma non ci sono paragoni con la qualità della Muraglia. Mi mancherà e ci mancherà. Ma comprendo anche che è giusto per loro godersi il meritato riposo. Gli anni passano e 34 non sono pochi. Un grazie di cuore, davvero. Sono comunque felice di averli potuti salutare, abbracciarli e cenare da loro per l'ultima volta, proprio l'ultima sera di apertura”.