Un nostro lettore, Marco Lupi, ci ha scritto per segnalare una situazione relativa alle persone diversamente abili:

“A stagione balneare già completamente iniziata, la spiaggia che il Comune di Imperia ha attrezzato per le persone diversamente abili versa nelle condizioni che potete vedere nelle foto. La spiaggia è in situazione di altissimo degrado e non atta ad ospitare persone con ridotte o assenti capacità motorie”.