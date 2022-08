Arma di Taggia: nuove divise per i portatori di Sant'Erasmo, la Cumpagnia Armasca "Un omaggio a Licia Lagorio" (foto)

Ieri, i festeggiamenti di Sant'Erasmo ad Arma di Taggia sono stati caratterizzati da una novità: le nuove divise dei portatori della statua del Santo. Una mise marinara con elementi nuovi che richiamano alla tradizione ma anche a un voto.

"Per tanti anni, magliette e portatori erano assicurati dalla signora Licia Lagorio dello stabilimento balneare Manola di Arma di Taggia. - ricorda Graziano Farina, presidente della Compagnia Armasca l'associazione che ogni anno cura questi festeggiamenti - Era una illustre imprenditrice locale, cavaliere del lavoro e soprattutto molto devota a Sant'Erasmo. Quando è mancata, nel 2019, ha chiesto che ci fossero sempre le magliette per chi partecipava alla cerimonia. E' un desiderio che abbiamo voluto rispettare: per questo sulle nuove divise abbiamo voluto che ci fosse scritto Manola, proprio per ricordare la devozione e la vicinanza dimostrata per tanti anni".

Erano ben 12 i portatori che ieri hanno partecipato alla celebrazione. Tutti indossavano maglietta a righe bianche e blu, calzoncini colore blu scuro e fascia rossa con scritto 'Sant'Ermu'. I festeggiamenti per Sant'Erasmo ad Arma di Taggia durano due giorni, con tanti momenti diversi. L'apice lo si raggiunge nel tardo pomeriggio di domenica quando la statua viene portata a spalla da 6 portatori, dalla chiesa di via San Giuseppe, in processione per il centro armese e poi caricata su un gozzo ligure e portata in mare per la benedizione.

"Quest'anno c'è stata davvero una grande partecipazione in ogni momento dei festeggiamenti. Alla domenica erano presenti molte autorità che ci teniamo a ringraziare: sua Eccellenza il Vescovo Antonio Suetta, l'assessore regionale Gianni Berrino, il sindaco Mario Conio e l'amministrazione comunale, il delegato di spiaggia della Guardia Costiera, Davide Fusco. Non meno importante anche il numero di barche che hanno preso parte, prima, alla deposizione della corona d'alloro a Sant'Erasmo degli abissi presso Capo dell'Arma (Bussana) che organizziamo insieme agli amici dell'associazione Quarto Quadrante e poi, al momento in cui è stata portata in mare la statua del Santo" - sottolinea il presidente della Cumpagnia Armasca.