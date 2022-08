Calcio: ritiro pre campionato e primo test in famiglia a Cantalupa per la nuova Sanremese 22-23

Primo test in famiglia al Comunale di Cantalupa per la nuova Sanremese di Giannini. Questa mattina, dopo cinque giorni di allenamento, si sono affrontati in una mista tutti i biancoazzurri. Sono rimasti a riposo in via precauzionale, per piccoli acciacchi fisiologici legati alla fatica della preparazione, Fischer, Marchisone e Bechini. Alla partitella hanno partecipato anche alcuni elementi della Juniores.



Queste le formazioni scese in campo nel primo tempo.



Sanremese A: Tartaro, Aita, Bregliano, Mikhaylovskiy, Mauro, Valagussa, Maugeri, Gagliardi, Scalzi, Pellicanó, Del Barba.



Sanremese B: Ferro, Ricossa, Praticó, Biffi, Urgnani, Maglione, Giuffrida, Rizzo, Owusu, Camilli, Aperi.



La prima frazione si è chiusa sul punteggio di 2-1 per la Sanremese A: a segno due volte Gagliardi, mentre la Sanremese B ha accorciato le distanze con un’autorete di Bregliano.



Nella ripresa mister Giannini ha mischiato ulteriormente le carte. Questi i 22 che sono scesi in campo.



Sanremese A: Bohli, Aita, Bregliano, Mikhaylovskiy, Ricossa, Giuffrida, Maglione, Owusu, Rizzo, Aperi, Camilli.



Sanremese B: Dottore, Urgnani, Valagussa, Biffi, Mauro, Santonocito, Maugeri, Gagliardi, Scalzi, Gaglioti, Pellicanó.



Nel secondo tempo sono andati a segno Rizzo, Camilli su rigore e Owusu.



Oggi pomeriggio i biancoazzurri potranno finalmente usufruire di un po’ di riposo. Da domani gli allenamenti riprenderanno al ritmo di due sedute giornaliere. Venerdì 5 agosto alle 18, al Comunale di Cantalupa, è previsto il secondo test contro il Pinerolo.