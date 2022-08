Serata di mezza estate organizzata dai Lions Club Sanremo Host e Sanremo Matuzia (foto)

Giovedì 28 luglio si è svolta la cena di mezza estate organizzata dai Lions Club Sanremo Host e Sanremo Matuzia, presso il ristorante ”Buca Cena” del Circolo Golf degli Ulivi, alla quale hanno partecipato 80 persone tra soci e ospiti dei club. Presenti il vicesindaco di Sanremo Costanza Pireri, il Governatore del Distretto 108 Ia3 Claudio Sabattini, il secondo vice-governatore Vincenzo Benza il Presidente di zona Giorgio Marenco, la past-Governatrice Senia Seno, la presidente del Lions Club Sanremo Matuzia Roberta Rota, il Presidente del Lions Club Arma Taggia Aurelio Negro. Il tradizionale tocco di Campana di apertura dell'evento della “serata Lions di mezza-Estate” è stato fatto dal Presidente del Lions Club Sanremo Host Domenico Frattarola.



La serata è stata allietata dal trio musicale composta dal maestro Luciano Capurro con Edoardo Tavanti e la cantante Giulia Pia. Molto apprezzate anche le prestazioni canore di Massimilano Ravasio e del Presidente Domenico Frattarola. La serata si è poi conclusa con il tocco di campana della presidente del Lions Matuzia Roberta Rota. Soddisfazione del Governatore Sabattini per la bella serata organizzata dai due Lions Club sanremesi, e per l'impegno dei presidenti dei club presenti di continuare a organizzare service per le persone più bisognose e per le famiglie in difficoltà in piena collaborazione e Armonia, perchè per i Lions “la solidarietà per le persone più bisognose...non va mai in vacanza”.

Roberto Pecchinino

(addetto stampa LC Sanremo Host)