Da Taggia la prima candidatura della nostra provincia alle Politiche del 25 settembre, è Giuseppe Lo Iacono

Dopo la candidatura a Sindaco (e l’elezione come Consigliere comunale di opposizione), Giuseppe Lo Iacono si candida alle prossime elezioni politiche, per un posto al Senato.

Di fatto, in attesa delle candidature ufficiali degli altri partiti, Lo Iacono è il primo esponente della nostra provincia che si mette in lista per le elezioni del 25 settembre prossimo.

Lo Iacono, coordinatore nazionale di 'Più Italia' si presenterà per la lista ‘Alternativa per l’Italia’ che vede come simboli anche il ‘No green pass’, il ‘Popolo della Famiglia’ e ‘Exit’.