Sanremo non è una ‘città per vecchi’: in tre giorni oltre 4 mila ragazzi a Pian di Nave per i concerti di The Kolors, Aka7Even e ‘serenata trap’ (Foto)

Per ritrovare una folla di giovanissimi in piazza a Sanremo occorre tornare indietro nel tempo al settembre 2013 quando Fedez scaldò i cuori di circa 5 mila ragazzi sul palco allestito in piazzale Dapporto.



La tre giorni di UnoEnergy tra The Kolors, Aka7Even e ‘serenata trap’ ha risvegliato le locali generazioni più giovani dopo due anni di torpore, dopo un periodo difficile tra chiusure ed eventi di massa che sembravano solo un miraggio. Durante le tre serate a Pian di Nave hanno girato oltre 4 mila persone tra eventi gratis e a pagamento, tra il pop e la trap. Un successo di pubblico che certifica la giusta scelta dell’organizzazione che ha puntato su nomi capaci di attrarre in città un pubblico mai intercettato a dovere sino a oggi.

E così Sanremo si ritrova nell’estate 2022 a scrollarsi di dosso quella antipatica etichetta di ‘città per vecchi’, dimostrando di saper divertire anche i più giovani, di saper incrociare i gusti di tutti, di poter ospitare nelle piazze e nelle strade eventi in grado di portare in zona ogni genere di pubblico.

E da lunedì UnoEnergy prosegue con altri grandi nomi della musica nazionale e internazionale.