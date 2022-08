San Bartolomeo al Mare: il 4, 8 e 9 agosto piccolo salotto letterario 'Parole & Musica alla Rovere'

Parole e musica nel centro storico del paese: è questa la formula vincente del piccolo salotto letterario di San Bartolomeo al Mare, momento che inizia a delinearsi come evento consolidato nelle serate estive del Golfo Dianese. La giornalista Damiana Biga intervista ogni sera un autore diverso lasciando spazio a piacevoli invasioni di campo messe in atto da musicisti sull'onda delle suggestioni suscitate dalle parole dell'autore. I brevi momenti musicali si alternano così a una piacevole chiacchierata, in cui il pubblico viene coinvolto e reso parte integrante dello spettacolo. Protagonista, insieme a tutti i presenti, la splendida location di piazza Rovere, il sagrato del Santuario di Nostra Signora della Rovere, con il suo bellissimo albero di rovere, il ciottolato e la suggestiva atmosfera che ogni estate si ricrea nel cuore del centro storico del paese, anche grazie al magistrale impegno del service audio e luci MA Show Solutions.



Laureata in Lettere Classiche, insegnante e giornalista pubblicista, Erica Marzo è attivissima in ambito sociale. Ha curato la realizzazione di diverse riviste e attualmente dirige un periodico locale. A Parole e Musica alla Rovere, giovedì 4 agosto, Erica Marzo presenterà il libro “L'araba fenice”, romanzo storico ambientato alla fine del XII secolo. L'accompagnamento musicale della serata sarà a cura di Attenti a quei due, un duo formato da Mauro Germinario al contrabbasso e Paola Lepore al pianoforte e all'arpa, magico strumento perfettamente contestualizzato nella narrativa della Marzo.



Laureato in Psicologia Clinica, Dario Benedetto inizia per puro caso una di scuola di teatro (Teatro&Altro a Torino), segue laboratori insieme a Giovanna Mori, Peader Kirk, Paolo Rossi e Michele Di Mauro, per poi scoprire un sorprendente talento per la scrittura teatrale. A San Bartolomeo al Mare lunedì 8 agosto presenta il romanzo “Walking Dad” tratto dall'omonimo spettacolo. Durante la serata interverranno Paolo Ballardini - chitarrista reduce dal musical show “Pretty Woman” andato in scena al Teatro Nazionale di Milano – e Alex Nicoli, batterista e Direttore artistico di Rovere Jazz e M&T Festival.



Chiude la rassegna Gianmarco Parodi, i cui romanzi sono radicati nella terra da cui proviene, l'estremo ponente ligure. Il territorio ha per lui un significato particolare, infatti - oltre a insegnare tecniche della narrazione per Scuola Holden, dove si è diplomato, e per altre realtà - conduce trekking letterari e passeggiate narrative. Con “Non tutti gli alberi”, il libro che presenta a San Bartolomeo al Mare, lo scorso anno è arrivato finalista al Premio Italo Calvino. Martedì 9 agosto sarà protagonista di Parole e Musica alla Rovere con Marco Oreggia (basso e voce) e Danilo Bergamo (chitarra e voce), appena rientrati dal Pistoia Blues Festival dove si sono esibiti con la loro band nella serata di Joe Bastianich & La Terza Classe, poco prima dei Gov't Mule. Preziosissima la presenza della Libreria Ragazzi di Imperia, che metterà a disposizione dei presenti l'ultimo libro di Gianmarco Parodi.



Le tre serate saranno condotte da Damiana Biga, giornalista e copy cresciuta tra Golfo Dianese e Milano. Dopo aver scritto per Vogue Italia e vogue.it, ha curato la rubrica online Note di Stile, mescolando musica rock e storia della moda. Da alcuni anni collabora anche con Federico Crespi & Associati.



Programma Parole e Musica alla Rovere – Incontri letterari in musica



Giovedì 4 agosto – ore 21.30

Erica Marzo presenta “L'araba fenice” (PubMe), con la musica di Attenti a quei due.



Lunedì 8 agosto – ore 21.30

Dario Benedetto presenta “Walking Dad” (Bookabook), con la musica di Paolo Ballardini e Alex Nicoli.



Martedì 9 agosto – ore 21.30

Gianmarco Parodi presenta “Non tutti gli alberi” (Piemme) con la musica di Mercenari Rock duo.