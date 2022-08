Imperia: fedeli e residenti oggi pomeriggio in festa per la riapertura della chiesa di Poggi (Foto)

Dopo 12 anni ha riaperto oggi pomeriggio la Chiesa parrocchiale di ‘Nostra Signora della Neve’ a Poggi di Imperia. Con una Santa Messa solenne officiata dal Vescovo di Albenga-Imperia, Monsignor Guglielmo Borghetti, i fedeli sono tornati nella loro chiesa che negli anni è rimasta chiusa per un imponente intervento di ristrutturazione.

"Siamo molto contenti, continuano i residenti, perchè una chiesa non è solo un edificio, ma è simbolo di religiosità, di unione e di alti valori morali. Un paese, una frazione, un abitato, senza un chiesa è come se non avesse identità. Per questo noi dopo 12 anni siamo ben felici di poter tornare ad 'abbracciare' il nostro parroco e la nostra chiesa. Tutto ciò è molto importante per i nostri anziani, ma anche per i nostri bambini. Ci teniamo, però a rivolgere un appello alle istituzioni affinchè si prendano cura dei luoghi religiosi e dei nostri simboli. Simboli che sono cari non solo agli abitanti di Poggi, ma di tutta la città”.

Felice per l’evento il parroco di Poggi, don Luigi Peirano il quale dichiara al nostro giornale che “sicuramente è un appuntamento atteso non solo da parte mia, ma soprattutto da tutta la comunità parrocchiale. La riapertura al culto è momento significativo poiché possiamo celebrare tutte le funzioni religiose inoltre, viene aperta in una data per noi importante perché ricade durante la novena della Madonna della Neve a cui la chiesa è intitolata. Fino ad oggi abbiamo celebrato le funzioni all’oratorio dedicato a Sant’Antonio Abate. Per fortuna che c’era questo oratorio, ha concluso don Luigi Peirano, ma adesso siamo pronti per 'ritornare' nella nostra chiesa”.

Oggi è anche iniziata la seconda edizione di ‘Vicolarte’, mostra itinerante di pittura, fotografia e anche di poesia. Nell’occasione i caruggi e le piazzette storiche diventeranno una galleria a cielo aperto, con accesso libero e gratuito ai visitatori. La manifestazione ha fatto da cornice all'importante riapertura della chiesa del paese ed è stata scoperta la targa in onore della pittrice Rita Saglietto alla presenza del sindaco Claudio Scajola.